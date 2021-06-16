Фото №1 - Победители первой городской премии «Доктор Питер — Частная медицина» получили свои награды
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Павел Каравашкин

Награждение победителей состоялось 16 июня во дворце «Олимпия». Борьба за звание лучших продолжалась три с половиной месяца: сначала в 10 номинациях был определен ТОП-10 клиник, а затем — единственный победитель в каждой из них. Премия получилась по-настоящему народной: на первом этапе читатели могли назвать любую клинику, которой они доверяют, на втором результат определялся также голосованием среди читателей.

Фото:
Павел Каравашкин

Представляем десятку победителей:

  • XXI век — номинация «Многопрофильные клиники»

  • «Лахта Клиника» — номинация «Детские клиники»

  • «Эксимер» — номинация «Офтальмология»

  • «Скандинавия» — номинация «Инструментальная диагностика»

  • Simplex — номинация «Стоматология»

  • Клиника им. Н.И. Пирогова — номинация «Пластическая хирургия»

  • «Хеликс» — номинация «Лабораторная диагностика»

  • «МЕДИ» — номинация «Эстетическая медицина (центры косметологии)»

  • «Генезис» — номинация «Центры репродукции (клиники ЭКО)»

  • «Аква-Доктор» — номинация «Оздоровительные центры (реабилитация)»

Также были вручены награды в двух спецноминациях

  • Клиника Ткачева Епифанова — «За внедрение инновационных методов при лечении позвоночника»

  • Art of Birth Clinic — «Частный научно-клинический центр репродуктивного здоровья»

Фото:
Андрей Бессонов

Подробный репортаж с церемонии вручения премии и видеоинтервью с победителями и экспертами вы сможете прочитать на «Докторе Питере» и «Фонтанке».

Организаторы первой городской премии «Доктор Питер — частная медицина»:

портал о здоровье «Доктор Питер» и городской портал «Фонтанка.ру»

Партнеры Премии: