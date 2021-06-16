Победители первой городской премии «Доктор Питер — Частная медицина» получили свои награды
Десять частных клиник получили награды за победу в премии «Доктор Питер — Частная медицина». За них отдали больше всего голосов читатели медицинского портала «Доктор Питер» и городского портала «Фонтанка.ру». Всего проголосовало больше 30 тысяч человек.
16 июня 2021
Награждение победителей состоялось 16 июня во дворце «Олимпия». Борьба за звание лучших продолжалась три с половиной месяца: сначала в 10 номинациях был определен ТОП-10 клиник, а затем — единственный победитель в каждой из них. Премия получилась по-настоящему народной: на первом этапе читатели могли назвать любую клинику, которой они доверяют, на втором результат определялся также голосованием среди читателей.
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