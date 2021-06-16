Награждение победителей состоялось 16 июня во дворце «Олимпия». Борьба за звание лучших продолжалась три с половиной месяца: сначала в 10 номинациях был определен ТОП-10 клиник, а затем — единственный победитель в каждой из них. Премия получилась по-настоящему народной: на первом этапе читатели могли назвать любую клинику, которой они доверяют, на втором результат определялся также голосованием среди читателей.