«В отличие от большинства стран цивилизованного мира в нашей стране, к сожалению, от реанимационных мероприятий отказаться нельзя. Хотя многие реаниматологи были бы рады сделать татуировку со словами „do not intubate do not reanimate“ (с англ. „не реанимировать, не откачивать“). Я бы тоже от такой не отказался», — говорит реаниматолог.