А если приходят родственники, когда пациент без сознания и требуют, чтобы его не трогали, что тогда?

— В соответствии с тем же законом N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» мнение родственников не учитывается вообще никак и никогда. Все решают врачи. Раньше, до принятие этого закона (это произошло в 2011 году) медики могли еще в случае чего советовались с родственниками, некоторые такие олдскульные врачи. Например, пациенту требовалась срочная ампутация бедра, они что-то им там рассказывали… Сейчас — нет. Не то что не хотят спрашивать — не имеют права спрашивать.

Когда пациент в состоянии, что у него уже умер мозг — такие сцены очень любят экранизировать в драмах. В сериалах мы видим, как медики советуются с родными, говорят про отключение аппарата… Как на самом деле поступают врачи?

— Есть такое Постановление правительства РФ №950 от 20 сентября 2012 года («Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека»). Один из пунктов говорит, что реанимационные мероприятия прекращаются при констатации смерти человека на основании смерти головного мозга. Но! Такой диагноз не ставится одним врачом, нужны минимум 3 специалиста или вообще консилиум, на этого уходит минимум 6 часов. Это очень сложная процедура, просто так такой диагноз не поставить. И родственники к этому тоже никогда никакого отношения не имеют. Единственное, что может повлиять на констатацию диагноза — это потенциальное участие уже умершего человека в органном донорстве. И вот тут уже мнение родственников может быть важно.

Лично вы как считаете: правильно ли советоваться с родственниками или все должны решать врачи?

— Я считаю, что неправильно подключать родственников. Считаю, что относительно своего состояния, своей жизни имеет право решать либо пациент, либо консилиум врачей. Все. Родственники должны быть не при делах, потому что у них могут быть свои интересы. Вообще я за то, чтобы человек мог сам решить, проводить ему реанимационные мероприятия, или нет. Сейчас такого выбора нет.