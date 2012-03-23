В России запрещена эвтаназия — это общеизвестный факт. Что касается реанимационных мероприятий, то здесь уже возникают вопросы: как должны действовать врачи, если пациент категорически против? Слушают ли медики родственников? Как поступают в критических ситуациях? За ответами «Доктор Питер» обратился к врачу-реаниматологу Сергею Саяпину.
Сергей Саяпин
Медицина
Врач анестезиолог-реаниматолог
«В отличие от большинства стран цивилизованного мира в нашей стране, к сожалению, от реанимационных мероприятий отказаться нельзя. Хотя многие реаниматологи были бы рады сделать татуировку со словами „do not intubate do not reanimate“ (с англ. „не реанимировать, не откачивать“). Я бы тоже от такой не отказался», — говорит реаниматолог.
Справка
Татуировка с такой фразой какое-то время была очень популярна, ее набивали себе как врачи, так и пациенты. Били на грудной клетке, чтобы ее смог увидеть врач-реаниматолог. Такая татуировка чаще всего встречалась в США. Что врачи, что пациенты, оказываясь в критической ситуации очень боялись одного: после реанимационных мероприятий остаться инвалидами, перестать ходить, говорить, мыслить. Такая татуировка должна была сказать: «Не спасай, это мой выбор, и я его уже давно сделал».
Пациента привозят в критическом состоянии, ему срочно требуется операция, а он в сознании и кричит, что отказывается. Как врачи поступают в такой ситуации?
— Ситуация такая: сначала озвучу ответ, что называется, де-юре (что значит «юридически» — Прим. ред.): человек имеет право отказаться от медицинской помощи, это предусмотрено федеральным законом. Но он должен учитывать все тонкости и последствия. Это вот де-юре. Де-факто («фактически»): если вдруг человек подпишет такую бумагу, а потом умрет, прокурору и следственному комитету будет совершенно без разницы, что он там подписывал. Врач будет виноват, ведь он не объяснил, что отказ закончится летальным исходом — позиция органов будет такой. Де-факто собирается консилиум, который определяет, что пациенту требуется вмешательство и потом уже оно проводится. Скорее всего пациент в такой ситуации и не отдает себе отчета в собственных действиях.
А если приходят родственники, когда пациент без сознания и требуют, чтобы его не трогали, что тогда?
— В соответствии с тем же законом N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» мнение родственников не учитывается вообще никак и никогда. Все решают врачи. Раньше, до принятие этого закона (это произошло в 2011 году) медики могли еще в случае чего советовались с родственниками, некоторые такие олдскульные врачи. Например, пациенту требовалась срочная ампутация бедра, они что-то им там рассказывали… Сейчас — нет. Не то что не хотят спрашивать — не имеют права спрашивать.
Когда пациент в состоянии, что у него уже умер мозг — такие сцены очень любят экранизировать в драмах. В сериалах мы видим, как медики советуются с родными, говорят про отключение аппарата… Как на самом деле поступают врачи?
— Есть такое Постановление правительства РФ №950 от 20 сентября 2012 года («Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека»). Один из пунктов говорит, что реанимационные мероприятия прекращаются при констатации смерти человека на основании смерти головного мозга. Но! Такой диагноз не ставится одним врачом, нужны минимум 3 специалиста или вообще консилиум, на этого уходит минимум 6 часов. Это очень сложная процедура, просто так такой диагноз не поставить. И родственники к этому тоже никогда никакого отношения не имеют. Единственное, что может повлиять на констатацию диагноза — это потенциальное участие уже умершего человека в органном донорстве. И вот тут уже мнение родственников может быть важно.
Лично вы как считаете: правильно ли советоваться с родственниками или все должны решать врачи?
— Я считаю, что неправильно подключать родственников. Считаю, что относительно своего состояния, своей жизни имеет право решать либо пациент, либо консилиум врачей. Все. Родственники должны быть не при делах, потому что у них могут быть свои интересы. Вообще я за то, чтобы человек мог сам решить, проводить ему реанимационные мероприятия, или нет. Сейчас такого выбора нет.
В Интернете тоже часто обсуждают эту тему. Врачи с форума
«Насколько я помню, реанимационные мероприятия не проводятся в случае, если имеются признаки трупа, если патологическое состояние, несовместимое с жизнью, а также если реанимационные мероприятия неэффективны в течение 30 минут. Добровольный отказ от реанимации там не прописан, а значит не принимается во внимание», — комментировал
«Соблазнившись на отказ от реанимационных мероприятий при наличии хоть сотни оформленных нотариально или написанных кровью пациента на гербовой бумаге отказов пациента, врач более чем реально рискует стать обвиняемым, а затем и осужденным за умышленное причинение смерти („убийство“). Эвтаназия (а это именно она) запрещена законом и наказывается соответствующе», — писал пользователь
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