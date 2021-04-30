Как работают больницы и поликлиники Петербурга в майские праздники

В городских поликлиниках и больницах Петербурга выходных «межпраздничных» дней нет: с 4 по 7 мая они будут работать в плановом режиме. Как сообщает комитет по здравоохранению, запись на вакцинацию, диспансеризацию и плановые осмотры врачей сохраняется, как и плановая госпитализация в стационары. В праздничные дни пациентов будут принимать дежурные врачи.

Комздрав издал распоряжение, в котором прописано, как будут работать клиники в нерабочие дни с 1 по 10 мая.

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в поликлиниках принимает пациентов дежурная служба. Дежурные врачи взрослой сети будут принимать с 9 до 15 часов, а врачи-специалисты - на базе одной из поликлиник района. Оказывать неотложную помощь будут специалисты стоматологической, психоневрологической и дерматологической служб. В детских поликлиниках и женских консультациях прием также будет организован с 9 до 15 часов.

С 1 по 10 мая будет продолжена вакцинация от COVID-19 в прививочных пунктах по предварительной записи. График работы прививочных пунктов опубликован на сайте комздрава.

Руководители медицинских учреждений должны обеспечить необходимый запас медикаментов, перевязочных средств, крови и ее препаратов и так далее, необходимых для оказания населению медицинской помощи, и усилить дежурные бригады.

С 4 по 7 мая будет проводится плановая госпитализация, прием пациентов и консультации врачей-специалистов, как в обычные — непраздничные дни, в том числе по предварительной записи.

© Доктор Питер