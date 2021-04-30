Как работают больницы и поликлиники Петербурга в майские праздники

Как работают больницы и поликлиники Петербурга в майские праздники10:50, 30.04.2021 / Верcия для печати / 2 комментария
В городских поликлиниках и больницах Петербурга выходных «межпраздничных» дней нет: с 4 по 7 мая они будут работать в плановом режиме. Как сообщает комитет по здравоохранению, запись на вакцинацию, диспансеризацию и плановые осмотры врачей сохраняется, как и плановая госпитализация в стационары. В праздничные дни пациентов будут принимать дежурные врачи.
Комздрав издал распоряжение, в котором прописано, как будут работать клиники в нерабочие дни с 1 по 10 мая.
С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая в поликлиниках принимает пациентов дежурная служба. Дежурные врачи взрослой сети будут принимать с 9 до 15 часов, а врачи-специалисты - на базе одной из поликлиник района. Оказывать неотложную помощь будут специалисты стоматологической, психоневрологической и дерматологической служб. В детских поликлиниках и женских консультациях прием также будет организован с 9 до 15 часов.
С 1 по 10 мая будет продолжена вакцинация от COVID-19 в прививочных пунктах по предварительной записи. График работы прививочных пунктов опубликован на сайте комздрава.
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Руководители медицинских учреждений должны обеспечить необходимый запас медикаментов, перевязочных средств, крови и ее препаратов и так далее, необходимых для оказания населению медицинской помощи, и усилить дежурные бригады.
С 4 по 7 мая будет проводится плановая госпитализация, прием пациентов и консультации врачей-специалистов, как в обычные — непраздничные дни, в том числе по предварительной записи.
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© Доктор Питер
2 комментария Оставить комментарий
На сайте Горзрав записи к врачам на период с 4 по 7 мая в нашей поликлинике нет. У большинства врачей стоит пометка "с 4 по 7 выходные и праздничные дни". Только что смотрела. И расписания приёма тоже нет.
Поликлиники не работают, только в дежурном режиме, сам лично проверил. У всех врачей в эти дни выходные и праздничные дни.