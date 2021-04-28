Дворцовый засияет красно-синим в честь работников скорой помощи Петербурга

28 апреля впервые ффициально отмечается День работника скорой медицинской помощи. В полдень от Петропавловской крепости дадут торжественный залп из пушки в честь медиков и водителей скорой. Вечером красно-синим (как проблесковые маячки неотложек) будет светиться Дворцовый мост, а в саду "Прометей" в Калининском районе на Аллее памяти медицинских работников посадят деревья.

В Петербурге и по всей России 28 апреля впервые официально отмечают профессиональный праздник работников скорой помощи. В честь него в полдень дадут торжественный залп из пушки Петропавловской крепости, а вечером красно-синими цветами засияет Дворцовый мост и декоративные опоры на Большом проспекте Петроградской стороны.



В БКЗ «Октябрьский» пройдет большой концерт и награждение лучших медиков. Торжественные церемонии, где будут чествовать отличившихся сотрудников, запланированы также в НИИ им.Джанелидзе и на Автобазе скорой и неотложной помощи.

Студенты-медики смогут принять участие в акции «От истории к современности», которая пройдет на территории Медицинского колледжа №1. Ребята увидят и сравнят автомобили скорой образца 1940-х, 1970-х и современные «скорые».

Правительство указонило День работника скорой помощи в 2020 году. Ранее праздник, который отмечался 28 апреля, был неофициальным. В этот день в 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи и первая пара карет для перевозки пациентов.



Также в Калининском районе в саду «Прометей» в честь медиков скорой на Аллее памяти медицинских работников будут сажать деревья.

Ранее "Доктор Питер" рассказывал, как эпидемия повлияла на работу службы «03».

В честь первого праздника работников скорой комитет по здравоохранению запустил онлайн-марафон «Спасибо, Скорая!». Петербуржцев просят в сетях поделиться своими историями спасения, а авторам уникальных рассказов обещают даже устроить встречу пациента со своими спасителями.

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