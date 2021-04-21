Расскажите, как вас спасла бригада "03". Накануне первого праздника работников скорой в Петербурге запустили онлайн-марафон

В Петербурге впервые официально отметят профессиональный праздник работников скорой помощи 28 апреля. За неделю до этой даты комитет по здравоохранению запустил онлайн-марафон «Спасибо, Скорая!». Петербуржцев просят в сетях поделиться своими историями спасения, а авторам уникальных рассказов обещают даже устроить встречу пациента со своими спасителями.

Онлайн-марафон в честь первого официального Дня работника скорой медицинской помощи продлится до 28 апреля. Чтобы стать участником акции, надо опубликовать историю спасения бригадой скорой своей жизни или кого-то из близких в «ВКонтакте» или в Инстаграм, указав хэштег #СпасибоСкорая. Как сообщили в комздраве, можно также прислать историю на электронную почту press@03spb.ru.

«Самые интересные рассказы и самые оригинальные поздравления-благодарности мы опубликуем в своих пабликах. Может, благодаря вам станет известна уникальная история спасения и мы устроим встречу спасенного пациента с «той самой бригадой», - пообещали в комитете.

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Напомним, законопроект о Дне работника скорой помощи в Петербурге был принят осенью прошлого года. Раньше 28 апреля тоже отмечали этот праздник, но неофициально.

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