Каждый третий врач мечтает о полете в космос. Медсестры не хотели бы покидать родную планету

О полете в космос мечтает каждый третий россиян, показали результаты опроса. Больше всех грезят о полетах программисты, инженеры и аналитики. Что касается медицинских работников, то оказаться за пределами Земли хотели бы 35% врачей и 14% медсестер.

О полете в космос мечтает почти треть россиян, а особенно часто об этом задумываются программисты (46%), инженерно-технические работники (46%), аналитики (45%) и менеджеры по закупкам (44%), следует из результатов опроса. Меньше всех грезят о звездах HR-менеджеры и юристы (23%), а также медсестры (14%).

В общем рейтинге врачи оказались на седьмом месте. Так, отправиться в путешествие на космическом корабле хотели бы 35% опрошенных. 54% не хотели бы покидать планету, а 11% затрудняются ответить на вопрос.

Медицинские сестры оказались самыми последними в рейтинге. О полете в космос мечтают лишь 14% опрошенных. 74% ответили "нет, не хотим", 12% еще не решили, согласились бы они принять участие в полете.

Что касается общих показателей, то хотел бы полететь в космос 31% россиян, не хотели бы — 57%. В своем желании примерить скафандр мужчины признаются чаще женщин (38% против 24%). Чем выше доход респондентов, тем чаще они мечтают о звездах: если среди россиян с доходом менее 30 тысяч рублей полететь в космос хотели бы 25%, то среди опрошенных с доходом от 80 тысяч рублей — уже 36%. Желание своими глазами увидеть Землю с орбиты зависит и от возраста опрошенных: 35% среди россиян моложе 34 лет и 22% среди россиян от 45 лет.

Опрос проводил сервис по поиску работы SuperJob. В нем приняли участие 5000 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

© Доктор Питер