От 35 до 130 тысяч рублей: На какую зарплату могут рассчитывать операционные медсестры в разных городах России

Результаты исследования заработных плат на позиции "медицинская операционная сестра" показали, что средний оклад медсестры в разных городах России составляет от 35 до 70 тысяч рублей. Больше всего можно заработать в двух столицах. Так, максимальная зарплата в Москве - 130 тысяч рублей, в Петербурге чуть поменьше - 120 тысяч рублей.

В марте 2021 года аналитики изучили предложения работодателей на вакансию "операционная медицинская сестра". Выяснилось, что наиболее востребованы на рынке труда специалисты со стажем от 2 лет, причем, желательно, чтобы у медсестры был опыт ассистирования на операциях определенного профиля, а также навыки работы на новом медицинском оборудовании. Среднерыночная зарплата в Москве - 70 тысяч рублей, в Петербурге - 65 тысяч.

В обязанности операционной медицинской сестры входит: контроль качества стерилизации инструментария и аппаратуры; учет инструментов, белья и материалов, использованных в ходе операций; сбор и утилизация медицинских отходов; участие в текущих и генеральных уборках операционной; ведение медицинской документации.

Всего зарплатный диапазон можно разбить на 4 категории:

К первой, «базовой», работодатель выставил следующие требования: среднее медицинское образование, диплом по специальности «Сестринское дело»/«Лечебное дело»/«Акушерское дело»; наличие действующего сертификата по специальности «Операционное дело». Помимо этого, медсестра должна знать основы хирургии и методы проведения оперативных вмешательств, основные виды хирургического оборудования и инструментария, а также основы законодательства РФ о здравоохранении и СанПиН, плюс владеть современными стандартами оказания медицинской помощи. При таком раскладе в Москве можно рассчитывать на 40-50 тысяч рублей в месяц, в Петербурге - от 37 до 45.

Для второй категории нужно знать правила сбора, хранения и утилизации медицинских отходов, обладать навыками оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Необходимо уметь работать с медицинской документацией и медицинской информационной системой. Опыт работы - не менее 1 года. В таком случае в Москве можно зарабатывать от 50 до 57, в Петербурге - от 45 до 52 тысяч рублей.

Чтобы получать от 57 до 70 тысяч рублей в Москве и от 52 до 65 в Петербурге, у операционной медсестры должен быть опыт ассистирования на операциях определенного профиля (офтальмологических, гинекологических, сосудистых, травматологических, пластических), а также стаж не менее 2 лет.

Самую высокую зарплату обещают при опыте работы с современным оборудованием (эндоскопическим, лапароскопическим) и стаже от 3 лет. Возможное пожелание: высшая квалификационная категория. В Москве обещают платить от 70 до 130 тысяч рублей, в Петербурге - от 65 до 120 тысяч.

Исследование заработных плат проводили в 30 городах России. После двух столиц самая высокая среднерыночная зарплата во Владивостоке (57 тысяч рублей), Сочи (52) и Хабаровске (50). Меньше всего будут платить в Белгороде (38), Астрахани (37) и Оренбурге (35).

Исследование проводил сервис по поиску работы SuperJob.

© Доктор Питер