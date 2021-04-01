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В петербургском комздраве обеспечением льготников лекарствами займется специалист из Росздравнадзора

13:20, 01.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

В петербургском комитете по здравоохранению новый начальник Управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий. Заниматься льготным лекарственным обеспечением горожан теперь будет Ольга Махова, она пришла в комздрав из регионального управления Росздравнадзора.

В петербургском комздраве обеспечением льготников лекарствами займется специалист из Росздравнадзора
Фото: zdrav.spb.ru

Как сообщили в комитете по здравоохранению, Ольга Махова работала в территориальном органе Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 2006 года. До своего назначения в комздрав занимала должность начальника отдела контроля и надзора за медицинской, фармацевтической деятельностью и деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Преподавала на кафедре организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ. В 1997 году с отличием окончила ПСПбГМУ им. Павлова по специальности «лечебное дело».

Должность начальника Управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий в комитете по здравоохранению оставалась вакантной почти два года - после ухода Людмилы Сычевской. До последнего времени обязанности начальника исполняла Арина Мисаилова, начальник отдела контроля и организации обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Кроме этого отдела в структуру управления входит также отдел фармацевтической деятельности.

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© Доктор Питер

Рубрики: Медицинская власть, Фармакология

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