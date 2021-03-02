Школьный врач может стать завучем. Новый законопроект рассмотрят в Госдуме

Школьный врач может стать завучем. Новый законопроект рассмотрят в Госдуме19:03, 02.03.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
В правительстве РФ одобрили проект закона о школьной медицине. Рассматривать его в Госдуме собираются уже в весеннюю сессию. Одна из инициатив законопроекта - повышение статуса школьного врача до уровня завуча.
В законопроекте о школьной медицине предлагается закрепить обязательства по охране здоровья школьников, допуск детей на занятия физкультурой с учетом состояния здоровья. Предусмотрена также обязанность родителей сообщать информацию о том, что ребенку требуются особые условия для учебы, отдыха и занятий спортом. В целом система школьной медицины будет выстраиваться по принципу «родители-учителя-врачи», сообщает Дмитрий Морозов, инициатор законопроекта, председатель комитета Госдумы по охране здоровья.
Еще одна задача нового закона - повысить статус школьного врача.
- Сегодня деятельность медицинского работника в школе описана в разделе «Вспомогательный персонал» - вместе со всеми остальными, кто обеспечивает жизнедеятельность школы как здания. Школьный врач должен работать в статусе завуча, - сказал Морозов.
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Закон о школьной медицине разрабатывался с 2016 года совместно с родителями и врачами. Его поддержали в правительстве, весной документ может отправиться на обсуждение в Госдуму.
1 комментарий Оставить комментарий
Медицина должна лечить, а школа учить. Наличие школьного врача- это нарушение права человека на выбор как ЛПУ, так и собственно лечащего врача. Это не благое дело, а метод допризывной слежки за пацанами. Никакого статуса врачу не надо. В мед пункте должна сидеть медсестра, способная наложить повязку и вызвать СМП. В моей школе № 54 (ул Новоладожская 8) не было врача-ЗавУча и чувствовал себя я прекрасно. Покурили. пивка попили, занавеску подожгли- всё зашибись! Не нужен был нам этот клоун!