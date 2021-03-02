Школьный врач может стать завучем. Новый законопроект рассмотрят в Госдуме

В правительстве РФ одобрили проект закона о школьной медицине. Рассматривать его в Госдуме собираются уже в весеннюю сессию. Одна из инициатив законопроекта - повышение статуса школьного врача до уровня завуча.

В законопроекте о школьной медицине предлагается закрепить обязательства по охране здоровья школьников, допуск детей на занятия физкультурой с учетом состояния здоровья. Предусмотрена также обязанность родителей сообщать информацию о том, что ребенку требуются особые условия для учебы, отдыха и занятий спортом. В целом система школьной медицины будет выстраиваться по принципу «родители-учителя-врачи», сообщает Дмитрий Морозов, инициатор законопроекта, председатель комитета Госдумы по охране здоровья.

Еще одна задача нового закона - повысить статус школьного врача.

- Сегодня деятельность медицинского работника в школе описана в разделе «Вспомогательный персонал» - вместе со всеми остальными, кто обеспечивает жизнедеятельность школы как здания. Школьный врач должен работать в статусе завуча, - сказал Морозов.

Закон о школьной медицине разрабатывался с 2016 года совместно с родителями и врачами. Его поддержали в правительстве, весной документ может отправиться на обсуждение в Госдуму.