В Россию возвращается одно из дефицитных лекарств для лечения онкологических заболеваний

В Россию возвращается одно из дефицитных лекарств для лечения онкологических заболеваний16:35, 21.01.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Правительство РФ закупит за рубежом дефицитный противоопухолевый препарат прокарбазин. Предполагается, что в партии будет 642 упаковки. Прокарбазин уже давно не поставляется в Россию - пациентские организации не раз писали открытые письма властям, просили о помощи.
Михаил Мишустин подписал распоряжение о закупке за рубежом 642 упаковок дефицитного препарата прокарбазин для лечения онкологических заболеваний. Приобретением и поставками займется Московский эндокринный завод.
"По решению правительства будет закуплен и ввезён в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний прокарбазин. Он давно не поставлялся в нашу страну. Теперь его получат все, кто в этом нуждается. Важно контролировать, как распределяется закупленный препарат, и отслеживать потребность в нём. Правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы такие пациенты были обеспечены необходимыми лекарствами", - заявил премьер-министр.
Прокарбазин применяется при лечении лимфомы, первичных опухолей головного мозга, рака легкого, меланомы и других онкологических заболеваний.
В распоряжении Минздраву поручается выдать документы на ввоз партии, а Росздравнадзору - в дальнейшем провести мониторинг того, как применяется закупленный препарат.
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© Доктор Питер
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