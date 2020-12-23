В Россию возвращается одно из дефицитных лекарств для лечения онкологических заболеваний

Правительство РФ закупит за рубежом дефицитный противоопухолевый препарат прокарбазин. Предполагается, что в партии будет 642 упаковки. Прокарбазин уже давно не поставляется в Россию - пациентские организации не раз писали открытые письма властям, просили о помощи.

Михаил Мишустин подписал распоряжение о закупке за рубежом 642 упаковок дефицитного препарата прокарбазин для лечения онкологических заболеваний. Приобретением и поставками займется Московский эндокринный завод.

"По решению правительства будет закуплен и ввезён в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний прокарбазин. Он давно не поставлялся в нашу страну. Теперь его получат все, кто в этом нуждается. Важно контролировать, как распределяется закупленный препарат, и отслеживать потребность в нём. Правительство продолжит совершенствовать систему помощи онкобольным, чтобы такие пациенты были обеспечены необходимыми лекарствами", - заявил премьер-министр.

Прокарбазин применяется при лечении лимфомы, первичных опухолей головного мозга, рака легкого, меланомы и других онкологических заболеваний.

В распоряжении Минздраву поручается выдать документы на ввоз партии, а Росздравнадзору - в дальнейшем провести мониторинг того, как применяется закупленный препарат.

Ранее "Доктор Питер" писал, что Татьяна Голикова на одном из совещаний с премьер-министром пообещала в 2021 году закрыть потребность в дефицитных онкопрепаратах. В этом году в РФ планируется запуск производства двух препаратов - ломустина и третиноина. Три необходимых лекарства не производятся, поэтому, чтобы покрыть дефицит, в страну уже завезли онкаспар, мелфалан, а теперь должен поступить прокарбазин.

Ранее Всероссийский союз пациентов заявил об остром дефиците 42 препаратов, который наблюдается в России с августа. В ВСП считают, что на нехватку лекарств повлияла пандемия, в том числе повышенный спрос на некоторые лекарства из-за лечения COVID-19.

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