Любимая европейская теория о пользе «умеренного пьянства» отправляется на свалку истории

У пожилых европейцев похоже вскоре отберут их любимое развлечение - аргументированные рассуждения о пользе умеренного потребления алкоголя. Последние широкие исследования, проведенные сразу несколькими научными центрами в Европе, пришли к единому выводу - ежедневное употребление даже минимальных доз алкоголя приводит, рано или поздно, к сердечным проблемам, чаще всего - к мерцательной аритмии.

Многие годы в Европе культивировалась теория «умеренного пьянства». Когда-то ученые действительно пришли к такому выводу, что небольшие дозы алкоголя не вредны, а даже полезны для организма. С тех пор пивные посиделки в компании пожилых европейцев почти всегда включают в себя рассуждении о тонкостях применения этой теории на практике. Есть целые диссертации о пользе красного вина. Есть сложные таблицы грамотного дозирования, по которым европейцы сверяют точность своей «алкотерапии». И факт в том, что для многих на Западе ежедневное потребление алкоголя стало таким же ритуалом, как чистка зубов на ночь. Не хочешь, да выпьешь - настолько убедительно это до сих пор звучало.

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Однако, похоже, и это любимое развлечение скоро канет в лету. К выводу о том, что алкоголь вреден в любых дозах пришло за последние годы сразу несколько научных центров Старого света.

Так, 13 января в популярном и авторитетном журнале European Heart Journal были опубликованы результаты большого исследования, в котором популяцию европейцев в 100 000 человек несколько лет проверяли на теорию «умеренного пьянства». Исследования длились 14 лет. Все подопытные не имели проблем с сердцем на момент их старта. Все они были разбиты на группы - тех, кто не пьет совсем, тех, кто пьет одну дозу в день, тех, кто потребляет больше одной дозы. Все на Западе знают, как таблицу умножения, что одна доза алкоголя - это 150-170 грамм легкого вина или 25-30 грамм крепкого алкоголя.

Выводы оказались неутешительными. По окончании исследования, в группе, которая позволяла себе одну дозу алкоголя в день, страдающих от проблем с сердцем, в частности - от мерцательной аритмии, стало на 16% больше, чем среди тех, кто не пил совсем. Чем больше была ежедневная доза, тем выше процент таких больных. Так, в группе, где люди выпивали по 2 дозы алкоголя в день, мерцательную аритмию диагностировали уже у 36%. А у тех, кто позволял себе 3 дозы (а это, напомним, меньше 100 грамм водки в день), более половины получали эту проблему через 14 лет.

«Хотя причинно-следственная связь тут не доказана, факт, что алкоголь часто становится причиной мерцательной аритмии установлен уже многократными исследованиями», - говорится в комментариях ученых к этой публикации.

Европейским медицинским институтам предлагается по сути изъять из своих рекомендаций населению выводы о том, что умеренное пьянство полезно для здоровья. Так что любимый многими европейцами постулат - «бокал красного вина в день вам только на пользу» - вскоре может быть вычеркнут из всех медицинских «библий» Европы.

© Доктор Питер