 На Ленинском построили новую станцию скорой помощи

В Красносельском районе Петербурга 30 декабря введена в эксплуатацию подстанция скорой помощи, сообщает городской комитет по строительству. На Ленинском проспекте, участок 2 (северо-западнее пересечения с ул. Доблести) смогут разместиться 9 бригад, в том числе одна реанимационная.

Подстанция включает гараж на 9 санитарных автомобилей и здание, где находятся диспетчерская, конференц-зал, служебные и бытовые помещения для медиков. Впервые на подстанции оборудована собственная серверная, позволяющая хранить часть информации с центральной серверной.

Как сообщили в Смольном, объект был включен в адресную инвестиционную программу (АИП) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 ггодов. По итогам конкурса подрядной организацией стало ООО «Новый город». Контракт заключен в августе 2019 года. Несколько дней назад объект был введен в эксплуатацию.

В Смольном напомнили, что в октябре была введена станция скорой медицинской помощи на 5 бригад в Колпино (поселок Металлострой, Пионерская улица, дом 3а). На первом этаже двухэтажного медицинского корпуса предусмотрены блок медицинской части для посетителей и бытовые помещения, на втором этаже - блок оперативной части, служебные, складские помещения. Гараж рассчитан на пять машин.

"Доктор Питер" сообщал о том, что в поликлинике №8 Невского района, рассчитанной на почти 400 тысяч детей и взрослых, готовятся к открытию нового отделения скорой помощи. В первой половине декабря отделение должно получить лицензию, а в начале следующего года - открыться.

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