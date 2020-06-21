Ордена и медали добрались до награжденных медиков. Церемонию награждения провел губернатор Беглов

«Работа в сегодняшних условиях - подвиг. С марта врачи и медсестры практически круглые сутки находятся в «красной зоне», спасают жизни людей. Это огромная физическая и психологическая нагрузка», - сказал губернатор Александр Беглов на церемонии вручения государственных наград медикам. Некоторые из них награждены посмертно.

«Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всех, но прежде всего, для медиков. Работа в сегодняшних условиях - это подвиг. С марта врачи и медсестры практически круглые сутки находятся в «красной зоне», спасают жизни людей. Это огромная физическая и психологическая нагрузка», - обратился сегодня к медикам глава города. Большинству из них пришлось освоить новую врачебную специальность - инфекциониста.

«К сожалению, на этой войне есть жертвы. Замечательные врачи, медсестры, работники скорой помощи и вспомогательных служб погибли, сражаясь с ковидом. Но они сделали все, чтобы спасти здоровье и жизнь пациентов», - сказал Александр Беглов. Участники церемонии почтили память погибших медиков минутой молчания.

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Напомним, о награждении учрежденными в пандемию коронавируса наградами стало известно накануне празднования Дня медицинского работника в июне. Сама церемония вручения Ордена Пирогова и медали Луки Крымского проходила сегодня в медицинских учреждениях. В числе награжденных - медики поликлиники №49, Городской станции скорой медицинской помощи, Мариинской, Елизаветинской и Александровской больниц, Клинической инфекционной больницы им. Боткина, Городской больницы святого Георгия, Городских больниц №2, №15, №20, №26, №31, №40, Госпиталя для ветеранов войн, родильного дома №16, детской больницы Святой Ольги, Детской больницы имени Филатова, ПСПбГМУ им. Павлова, НМИЦ им. Алмазова, СЗГМУ им. Мечникова.

© Доктор Питер