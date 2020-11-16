Сформировали запасы с лагом в один месяц. Глава Роспотребнадзора сообщила о готовности лабораторий к работе в праздничные дни

Анна Попова доложила премьер-министру об оценке Роспотребнадзором запасов диагностических тестов на COVID-19 в лабораториях в субъектах Российской Федерации. По словам чиновницы, они обеспечат их бесперебойную работу в течение пяти недель.

Все 111 лаборатории Роспотребнадзора вместе с лабораториями бюджетных учреждений здравоохранения будут продолжать бесперебойную работу в выходные дни, сообщила глава Роспотребнадзора 29 декабря на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

« Мы сформировали запасы с лагом в один месяц во всех лабораториях, финансируемых из бюджета. аториях, финансируемых из бюджета. И в целом по стране имеется запас на 7 млн исследований для бесперебойного проведения лабораторной диагностики в течение пяти недель, чуть больше месяца. То есть работа в праздничные дни будет обеспечена тест-системами за счёт средств федерального бюджета, эти тест-системы уже в субъектах в лабораториях», - заявила она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что уже обеспечено их кадровое усиление. « Мы усилили наши рабочие бригады на этот период – и оперативных сотрудников, и сотрудников, которые будут работать в лаборатории. На сегодняшний день вся система Роспотребнадзора к работе в праздничные дни готова», - добавила Анна Попова.

Также она сообщила о том, что на сегодняшний день в России выполнено почти 90 млн тестов на COVID-19 и о скорости их выполнения. Согласно нормам, он должен быть выдан непосредственно пациенту не позднее чем через 48 часов после поступления материала в лабораторию, напомнила она.

«На сегодняшний день, по данным прошедшей недели, 98% всех исследований в стране выполняются в течение 48 часов, и результат в этот же срок направляется пациенту. В том числе менее суток – это 26% всех исследований. И в течение одного-двух дней – 72%», - сказала глава Роспотребнадзора.

Напомним, «Доктор Питер» сообщал о том, что федеральное правительство в ближайшее время опубликует «дорожную карту» по развитию государственного санэпиднадзора на 2021–2028 годы. Документ предполагает совершенствование лабораторной диагностики инфекционных болезней, повышение оперативности реагирования на угрозы, рост качества анализа и прогноза санитарно-эпидемиологической обстановки в России и за рубежом, снижение заболеваемости. Только в следующем году на эти цели потратят 17 миллиардов рублей.



© Доктор Питер