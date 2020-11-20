Глава Минздрава анонсировал открытие ещё двух площадок по производству вакцины от COVID-19 и поставку медтранспорта в регионы

Об этом Михаил Мурашко объявил 29 декабря на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Также министр заявил о том, что федеральные власти досрочно выполнили свои обязательства по поставкам в регионы медицинского транспорта для первичного звена.

Михаил Мурашко доложил премьер-министру о том, что в рамках модернизации первичной медико-санитарной помощи автотранспорт, который планировался к поставке в 2021 году, закупили в декабре нынешнего года Эту работу по поручению президента России Минздрав провёл совместно с министерством промышленности и торговли. «Произведены все автомобили – 2 тыс. машин, отгружены практически все. Подписано распоряжение, которое даёт возможность передать их и уже поставить на линию», - добавил Михаил Мурашко.

«Доктор Питер» писал о том, что Петербург в этот список не вошел. Власти города самостоятельно решают проблему снабжения участковых врачей автотранспортом. Кроме того, в Северной столице для снижения нагрузки на автотранспорт скорой помощи, к доставке пациентов на КТ-диагностику привлекли такси.

Кроме того, Михаил Мурашко рассказал о расширении площадок для производства вакцин от COVID-19 в России. «Мы планируем, что в ближайшие два дня ещё две площадки по производству вакцин будут внесены в регистрационное удостоверение. Таким образом, появятся дополнительные мощности для производства вакцины и увеличения объёмов вакцинации», - заявил он. Мурашко уточнил, что за последние три недели в российские регионы направлено 507 тысяч доз препарата «Спутник V», а количество пунктов вакцинации за последнюю неделю увеличилось на 45.

Также министр сообщил о том, что уже в январе привитые россияне смогут получить документ о прохождении вакцинации. «Мы планируем, что в январе в личном кабинете на сайте госуслуг можно будет получить в автоматическом режиме паспорт вакцинированного», - сказал он.

Напомним, как писал «Доктор Питер», 25 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин официально открыл в Петродворцовом районе Петербурга производство вакцины «Спутник V». Площадка «Биокада» стала четвертой в стране по выпуску этого препарата.

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