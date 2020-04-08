Честные и смелые: Россияне назвали врачей и разработчиков вакцины от СOVID-19 героями 2020 года

Большинство россиян назвали героями уходящего года медработников, на втором месте оказались сотрудники МЧС, а на третьем - ученые-вирусологи, которые разрабатывали вакцину от COVID-19. Все герои должны быть честными, порядочными и бесстрашными, считают опрошенные. Назвали и антигероев - это спекулянты, повышающие цены на лекарства, паникеры и политики, делающие карьеру на пандемии.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования о том, кого бы россияне назвали героями 2020 года и какими качествами должен обладать идеальный кандидат. 55% опрошенных отдали лавры врачам и медработникам, на втором месте оказались сотрудники МЧС (31%). Третье место заняли ученые-вирусологи (22%).

Назвали россияне и антигероев. 44% опрошенных рассказали, что это спекулянты, повышающие цены на лекарства и устраивающие искусственный дефицит. К этой же категории отнесли паникеров, которые представляют ситуацию хуже, чем она есть (30%). Третье место - у политиков, делающих карьеру на критике мер против коронавируса (21%), за ними идут ковид-диссидентоы (19%), и руководителеи регионов, не справившиеся с распространением коронавируса (11%).

По мнению опрошенных, герой должен быть честным, порядочным и справедливым, скорее всего, это врач или учитель. 9% рассказали, что герой всегда активный, коммуникабельный, инициативный и целеустремленный, а 8% назвали такие черты как храбрость, смелость, бесстрашие и сильный характер.

ВЦИОМ проводил опрос в декабре по телефону, в нем принимали участие россияне старше 18 лет.

© Доктор Питер