Лабораториям и больницам. На модернизацию инфекционной службы в России в следующем году выделят 17 млрд рублей

Средства потратят на переустройство лабораторных служб в регионах, строительство и ремонт больниц и в целом на улучшение качества её работы. Правительство в ближайшее время опубликует «дорожную карту» по развитию государственного санэпиднадзора на 2021–2028 годы.

Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает сайт правительства РФ. «Важно, что этот документ охватывает не только деятельность Роспотребнадзора, но и других санитарных служб, которые входят в систему федеральных органов исполнительной власти. Это санитарно-эпидемиологическая служба Министерства обороны, правоохранительных органов, Федерального медико-биологического агентства. И конечно, взаимодействие по этим вопросам с Министерством здравоохранения», - сказала она, анонсируя предстоящие бюджетные траты.

Документ предполагает совершенствование лабораторной диагностики инфекционных болезней, повышение оперативности реагирования на угрозы, рост качества анализа и прогноза санитарно-эпидемиологической обстановки в России и за рубежом, снижение заболеваемости. «По сути эта «дорожная карта» является пошаговым планом для того, чтобы развивать санитарно-эпидемиологическую службу в России», – пояснила Голикова. В конце этого года правительство уже выделило на эти цели 1 млрд рублей, напомнила она.

Вице-премьер добавила, что документ разработан федеральным правительством по поручению президента РФ и пообещала, что в ближайшее время он будет опубликован.

Напомним, "Доктор Питер" писал о том, что в ноябре власти Петербурга разработали новый план противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Он заключается в увеличении коечного фонда, обеспечении врачей скорой помощи планшетами, поликлиник - пульсоксиметрами, а лабораторий - дополнительными реактивами.

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