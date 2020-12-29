Услышат даже в красной зоне. В Петербурге автомобилисты одновременно нажмут клаксон в честь медиков

Завтра, 30 декабря, на дорогах Петербурга пройдет массовая акция в честь медиков. Ровно в 18 часов автомобилистов просят нажать клаксон, чтобы поблагодарить врачей и медсестер за их труд и поздравить с наступающим Новым годом.

В среду, 30 декабря, в 18.00 в Петербурге пройдет акция «Нажми на клаксон - поздравь врачей с Новым годом». В это время всем автомобилистам предлагают одновременно погудеть в знак благодарности медикам, сражающимся с COVID-19. Как сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ, это своеобразный способ сказать спасибо всем тем, кто спасал и продолжает спасать жизни петербуржцев в стационарах и поликлиниках в режиме 24/7.

«Уходящий 2020 год был одним из самых сложных в жизни Петербурга. И особенно тяжёлым он стал для медицинских работников. Весь год они работали на пределе человеческих сил, зачастую, без возможности видеться со своими семьями, родными и близкими, рискуя собственной жизнью ради жизни других людей. Давайте всем городом поблагодарим врачей за их самоотверженный труд. Пусть на своём сложнейшем посту они услышат звук автомобильных сирен - голос нашего города, когда петербуржцы говорят им: спасибо!», - цитирует пресс-служба комитета по печати слова председателя Владимира Рябовола.

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