Первичную медпомощь в России модернизируют за 5 лет и 550 млрд рублей

Первичная медпомощь должна стать ближе к месту жительства, работы или учебы россиян. Так звучит одна из целей ведомственной программы «Модернизация первичного звена РФ», которую утвердил Минздрав. Она рассчитана на 5 лет и будет стоить 550 млрд рублей.

Министерство здравоохранения утвердило ведомственную целевую программу «Модернизация первичного звена РФ», рассчитанную до 2025 года. Документ опубликован на сайте министерства. Среди главных ее задач — приближение первичной медпомощи к месту жительства и работы для всех групп населения страны, повышение доступности в селах и поселках, обновление материально-технической базы в соответствии со стандартами оснащения, обеспечение транспортной доступности. Всего на модернизацию первичного звена, согласно программе, будет потрачено 550 млрд рублей, из которых 100 млрд будет израсходовано в 2021-м. Основная часть финансирования предусмотрена из федерального бюджета, неболшую часть - 55 млрд должны добавить регионы.

Согласно документу, в ближайшие 5 лет планируется построить и реконструировать 7 324 объектов здравоохранения, в том числе 1 169 в следующем году. Еще 3 973 объекта собираются капитально отремонтировать, включая 544 в следующем году. Отдельно в программе выделены целевые показатели для медучреждений, подведомственных ФМБА.

Напомним, на большой пресс-конференции в декабре президент Владимир Путин анонсировал начало этой программы с 1 января. По словам главы государства, из-за эпидемии модернизация поликлиник «немножко сдвинулась вправо», но «про нее никто не забыл и в долгий ящик не отложил».

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