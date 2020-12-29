Роспотребнадзор: «ЭпиВакКорона» не оказывает негативного влияния на репродуктивность

Вакцина «ЭпиВакКорона» не оказывает негативного влияния на здоровье будущего потомства, сообщает 29 декабря пресс-служба Роспотребнадзора. Эксперты федеральной службы завершили доклинические исследования репродуктивной токсичности препарата.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, завершенные 15 декабря испытания проводились на половозрелых самцах и самках крыс, а также на беременных самках.

«Было показано, что вакцинация животных в дозах, равных одной прививочной для человека, и в 10 раз ее превышающей, не приводила к снижению показателей фертильности, не отражалась на длительности последующей беременности, показателях пред- и постимплантационной смертности, количестве потомков при рождении. Вакцина не оказывала влияния на выживаемость потомства, не вызывала нарушений физического развития, созревания сенсорно-двигательных рефлексов и ориентировочно-исследовательских реакций», - сообщили в федеральной службе.

Эксперты Роспотребнадзора добавили, что введение вакцины в тех же дозах беременным самкам крыс не приводило к увеличению гибели плодов, изменению их массы и размеров, развитию патологий костной системы и внутренних органов. «Вакцина также не оказывала влияния на физическое развитие потомства, становление сенсорно-двигательной и условно-рефлекторной деятельности», - подчеркивают они.

«На основании полученных данных сделан вывод о том, что вакцина "ЭпиВакКорона" не обладает эмбриотоксическими свойствами и не оказывает влияния на генеративную функцию», - сделали вывод в Роспотребнадзоре.

Напомним, «Доктор Питер" писал о том, что в середине октября Минздрав выдал разрешение на проведение клинического исследования вакцины «Спутник V» от Центра Гамалеи на добровольцах старше 60-ти. В конце ноября в России стартовали испытания вакцины от новосибирского центра «Вектор» среди добровольцев пожилого возраста. В ближайшее время власти обещают начать массовую вакцинацию населения России «ЭпиВакКороной». С 7 декабря по решению президента России в стране начата массовая вакцинация населения первым в мире препаратом «Cпутник V». В Петербурге запущено её производство.

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