Роспотребнадзор: «ЭпиВакКорона» не оказывает негативного влияния на репродуктивность

Роспотребнадзор: «ЭпиВакКорона» не оказывает негативного влияния на репродуктивность11:55, 29.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Вакцина «ЭпиВакКорона» не оказывает негативного влияния на здоровье будущего потомства, сообщает 29 декабря пресс-служба Роспотребнадзора. Эксперты федеральной службы завершили доклинические исследования репродуктивной токсичности препарата.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, завершенные 15 декабря испытания проводились на половозрелых самцах и самках крыс, а также на беременных самках.
«Было показано, что вакцинация животных в дозах, равных одной прививочной для человека, и в 10 раз ее превышающей, не приводила к снижению показателей фертильности, не отражалась на длительности последующей беременности, показателях пред- и постимплантационной смертности, количестве потомков при рождении. Вакцина не оказывала влияния на выживаемость потомства, не вызывала нарушений физического развития, созревания сенсорно-двигательных рефлексов и ориентировочно-исследовательских реакций», - сообщили в федеральной службе.
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Эксперты Роспотребнадзора добавили, что введение вакцины в тех же дозах беременным самкам крыс не приводило к увеличению гибели плодов, изменению их массы и размеров, развитию патологий костной системы и внутренних органов. «Вакцина также не оказывала влияния на физическое развитие потомства, становление сенсорно-двигательной и условно-рефлекторной деятельности», - подчеркивают они.
«На основании полученных данных сделан вывод о том, что вакцина "ЭпиВакКорона" не обладает эмбриотоксическими свойствами и не оказывает влияния на генеративную функцию», - сделали вывод в Роспотребнадзоре.
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Напомним, «Доктор Питер" писал о том, что в середине октября Минздрав выдал разрешение на проведение клинического исследования вакцины «Спутник V» от Центра Гамалеи на добровольцах старше 60-ти. В конце ноября в России стартовали испытания вакцины от новосибирского центра «Вектор» среди добровольцев пожилого возраста. В ближайшее время власти обещают начать массовую вакцинацию населения России «ЭпиВакКороной». С 7 декабря по решению президента России в стране начата массовая вакцинация населения первым в мире препаратом «Cпутник V». В Петербурге запущено её производство.
© Доктор Питер
Владислав Букреев. Мировая печать полна предчувствием нерадостного будущего человечества от последствий пандемии вируса. До сих пор для него остается загадкой источник болезней и страданий, хотя уже древние поколения знали источник жизни и своих несчастий. Небо и человек едины и взаимозависимы. Что отдаешь Небу, то и получаешь в ответ: добро за добро, зло за зло(Гомер,Мэн- Цзы, Лао - Цзы, Аристотель, Древняя Спарта, Платон, Гераклит, Конфуций, пророки Исайя, Илия.....). Современный массовый человек не понимает, что мироздание зависит от его поведения и мышления. Вселенная питается человеческой энергией и соками, но не творит жизнь по своему усмотрению. Если жизнь человека наполнена "чернухой", себялюбием, непринятием общих ценностей, то никакое искусственное благодеяние "сверху" на него не свалится ("что отдал, то твое"). В ответ получит ту же "чернуху". Никакие чудодейственные вакцины от коронавируса, супертехнологии, искусственный интеллект т(игра в жизнь)не спасут от болезней и страданий. Единство с миром - ключ к возрождению человека( микрокосм и макрокосм). Нарушение этого космического закона обрекает цивилизацию на вырождение. Таков закон истории.