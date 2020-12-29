Где меньше сои и крахмала. Роскачество  выяснило, в каких крабовых палочках на самом деле есть крабы 

Крабовые палочки сделаны не из крабов, а из фарша рыбы – сурими, это факт известный. Однако в популярном продукте может быть гораздо меньше рыбного фарша, чем вы ожидаете. В канун новогодних праздников эксперты Роскачества исследовали крабовые палочки семи известных российских производителей и выяснили, в продукции каких брендов минимум крахмала и максимум рыбного фарша. Более того, по результатам исследования в некоторых крабовых палочках обнаружили натуральное крабовое мясо.

Роскачество обращает внимание на то, что впервые подобный анализ провело в 2017 году, и тогда у компании были серьезные претензии к отечественным производителям крабовых палочек. В продукции двух торговых марок три года назад были обнаружены клостридии - спорообразующие микроорганизмы. По итогам исследования 2020 года оказалось, что все производители учли замечания и исправили нарушения. "Все товары соответствуют обязательным требованиям законодательства, то есть безопасные и качественные", - сообщает Роскачество.

Как показало исследование, крабовые палочки – это не проблемный продукт российского рынка. И на прилавках наших магазинов лежит много качественного и уж тем более безопасного товара. Однако при выборе «ядра» крабового салата стоит обращать внимание на состав: крабовые палочки должны содержать как можно больше белка (не менее 8–10 %) и как можно меньше углеводов (не более 14 %). И тут есть нюансы. Если белок в палочках не за счет рыбы, а за счет сои, то, значит, производитель сэкономил на дорогом сырье, подчеркивают специалисты.

«Поскольку по итогам исследования все товары оказались безопасные, специалисты Роскачества провели сравнительную экспертизу торговых марок, чтобы выяснить, в какой продукции больше всего белка, но меньше крахмала, а также кто из производителей не использует сорбиновую и бензойную кислоты (данные консерванты разрешены при изготовлении крабовых палочек)», - сообщает организвция.

Продукция семи торговых марок тестировалась на наличие патогенных микроорганизмов, в том числе, бактерий группы кишечной палочки и клостридий, токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк и другие), консервантов. Эксперты оценили органолептические свойства и проверили маркировку, а также провели сравнительную экспертизу, чтобы выяснить, в какой продукции больше всего белка, но меньше крахмала, а также нет консервантов.

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Роскачество при исследовании ориентировалось на массовую долю белка не менее 8% и крахмала — не более 14%, но при этом указывает, что количество белка и крахмала в крабовых палочках не регулируется российским законодательством.

В результате два образца стали лидерами по содержанию белка (наличию рыбного фарша сурими), еще два показали самое небольшое содержание крахмала, консерванты - сорбиновая или бензойная кислоты, - заявлены в маркировке и выявлены в незначительных количествах только у двух торговых марок. Красителей, кроме кармина, в крабовых палочках не найдено, содержание соли - от 1,4% до 2,2%, ДНК сои обнаружено у одной торговой марки. Ничто из перечисленного не запрещено законом.

Как сообщал «Доктор Питер» в канун новогодних праздников Роскачество объяснило, как выбирать солёную красную рыбу к праздничному столу.



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