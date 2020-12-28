Эпидемия не отменяет Новый год. В больницах Петербурга нарядили елки  

У больниц нет каникул – в праздники поток пациентов не иссякает, а в некоторые отделения и вовсе растет. Но несмотря на работу нон-стоп и пандемию в стационарах Петербурга все же не забыли про новогодние украшения. Как медики подготовились к Новому году, смотрите в подборке фотографий, которую собрал «Доктор Питер».

В этом году работы у врачей намного больше обычного. Но про приближающиеся праздники решили не забывать - хорошее настроение сейчас важно и для медиков, и для пациентов. «Доктор Питер» попросил больницы показать, как они украсились к Новому году.

Мариинская больница, практически полностью перепрофилированная под COVID-19, засияла только два дня назад, но зато как! Напомним, в середине ноября её возглавил новый главный врач - полковник медицинской службы Анатолий Завражнов.

Вот такую ёлку установили в Боткинской больнице на Пискаревском проспекте, где тоже лечат петербуржцев с коронавирусной инфекцией.

Так выглядит коридор Северо-западного окружного медицинского научно-клинического центра им. Соколова (бывшая МСЧ-122), где с ноября развернуто 310 коек в красной зоне и 110 - в зеленой.

С такой красавицей встречает Новый год НМИЦ им. Алмазова - она украшает Конгресс-холл центра на улице Аккуратова.

В Городской клинической больнице №31 на Крестовском острове тоже ждут праздника - Дед Мороз, как и положено, в маске и даже со стетоскопом.

Подготовились к Новому году и на Городской станции переливания крови, куда на каникулах приглашают доноров сдать кровь для пациентов больниц - она по-прежнему в дефиците.

Такую фотографию прислали в редакцию из КВД №1 Василеоостровского района.

Эта ёлочка встречает на входе в Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Филатова. К сожалению, видят её не многие, так как больница сейчас, как и в первую волну принимает детей с коронавирусом.

В Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий, больше известном как Детская больница №1 на Авангардной улице, главный вход украшен так. Напомним, в этом стационаре также в ноябре сменился главврач - на эту должность была назначена Елена Плотникова.

А это - одна из елочек, установленных на территории клиники Педиатрического университета, где тоже оказывают медпомощь детям с COVID-19.

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