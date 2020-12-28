Комитет по здравоохранению Петербурга приостановил прием граждан из-за пандемии

Как сообщают чиновники, соответствующее решение принято «в рамках принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции». О возвращении комитета к полноценной работе обещают сообщить дополнительно.

О том, что чиновники временно отказываются от очного общения с горожанами, следует из сообщения, размещенного на официальном сайте Смольного. «В рамках принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) прием граждан сотрудниками комитета по здравоохранению приостановлен», - говорится в нём.

Там же гражданам предлагается перевести диалог в онлайн-формат и эпистолярный жанр.

«В целях реализации права граждан на обращение в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.04.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» предусмотрены следующие возможности подачи обращений в Комитет:

- в письменном виде по почтовому адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1;

- в электронном виде через сервис Электронная приемная на официальном портале Администрации Санкт-Петербурга (https://letters.gov.spb.ru/)».

Кроме того, в комздраве сообщают о том, что дополнительно для сбора письменных обращений граждан в фойе комитета по здравоохранению на Малой Садовой, 1 установлен ящик Управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий.

Представители комитета также указали на то, что информацию о поставках в аптечные организации закупленных лекарственных препаратов, предусмотренных для льготного отпуска, и о наличии лекарственных препаратов в аптеках Санкт-Петербурга горожане могут получить в справочно-информационной службе «Здоровье города» (тел. 635-55-66). А также по телефону комитета по здравоохранению 571-09-06 и по телефону Управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комитета по здравоохранению (246-69-86 в рабочие дни с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), в среду – с 9-00 до 18-00 по дополнительному телефону 571-05-66).

О том, когда в комитете возобновится прием горожан, пока не сообщается: «Информация о возобновлении приема граждан будет опубликована дополнительно после принятия соответствующих решений».

© Доктор Питер