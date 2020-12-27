СК и Росздравнадзор проверяют, как лечили пациентку, умершую после выписки из больницы. Родственники уверяют: не кормили две недели

Под Воронежем вскоре после выписки из больницы умерла пожилая пациентка - она проходила лечение от COVID-19. Родственники обвиняют в ее смерти врачей, утверждая, что она не ела две недели и не получала надлежащего ухода. Департамент здравоохранения Воронежской области это отрицает. Обвинения родственников проверяют Росздравнадзор и Следственный комитет.

Родственники умершей пожилой пациентки сообщили местным СМИ, что бабушка не получала надлежащего ухода, не ела две недели, при переводе в другое отделение медики не использовали носилки, а тащили ее по полу. В тяжелом состоянии после продолжительного лечения пациентку выписали из реанимации и перевели в клинику по месту жительства. В тот же день она скончалась. Росздравнадзор проверит качество медпомощи, которую получала пациентка.

"По поручению Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Воронежской области проверит качество медпомощи пожилой пациентке в больнице Воронежской области, которая, по сообщениям СМИ, скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

Проверку также начал Следственный комитет Воронежской области. Следователи проводят процессуальную проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили ТАСС в ведомстве.

Пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области сообщает, что в Бобровской районной больнице провели внутреннюю проверку, которая не подтвердила сообщение СМИ. Женщина 1940 года рождения лечилась в стационаре с COVID-19 с 25 ноября по 18 декабря, из-за плохого аппетита ей внутривенно вводили поддерживающие препараты, компенсирующие питательные вещества.

"Медикам удалось стабилизировать ее состояние и достичь устойчивой динамики выздоровления от COVID-19, достаточной для выписки на долечивание по месту жительства. (...) 14.12.2020 на момент выписки состояние пациентки было стабильным, она была в сознании, в кислородной поддержке не нуждалась. На мягких бескаркасных носилках санитарки вынесли пациентку. Из-за большой массы тела пациентки у наблюдающего из машины супруга могло сложится ложное впечатление о «волочении по полу». Больную вынесли, а затем подняли на ноги, после чего она пожаловалась на слабость и головокружение, поэтому ее вернули в стационар для выяснения причин.

18 декабря 2020 года после нормализации самочувствия в стабильном состоянии пациентку выписали и транспортировали в Таловскую районную больницу для дальнейшего стационарного лечения. После госпитализации в Таловскую райбольницу у нее произошла внезапная непредотвратимая тромбоэмболия, которая не могла быть прогнозирована. Напомним, что пациентка получала специальные препараты для профилактики тромбоэмболии", - говорится в сообщении пресс-службы.