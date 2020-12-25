Чтобы онкопациенты не остались без лекарств, Голикова попросила вывести их из-под "регуляторной гильотины"20:30, 26.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Вице-премьер Татьяна Голикова попросила Михаила Мишустина разрешить Минздраву утверждать изменения в стандарты по лекарствам для онкопациентов без регуляторных процедур. Михаил Мишустин одобрил предложение, подчеркнув, что "качество российских препаратов должно быть не хуже западных аналогов или превосходить их по своим свойствам".
"Чтобы обеспечить применение в полном объёме онкологических лекарственных препаратов, сделать их доступными для пациентов, Минздравом актуализированы клинические рекомендации и вносятся изменения в стандарты медицинской помощи", - сообщила Татьяна Голикова на совещании премьера.
Эти стандарты, по словам Голиковой, попали под "регуляторную гильотину", что усложняет процесс назначения лекарств.
"Мы просим, чтобы вы дали поручение Минздраву утверждать изменения в стандарты в части лекарственного обеспечения по всем заболеваниям, по которым есть стандарты и по которым они издаются, без проведения всех регуляторных процедур, поскольку к «регуляторной гильотине» это отношения не имеет. И соответственно, поручение Министерству юстиции как можно скорее регистрировать эти стандарты", - обратилась Голикова к Мишустину.
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Премьер-министр одобрил предложение. Он также добавил, что отечественные препараты не должны уступать западным аналогам.
Стандарты были узаконены в России, когда Татьяна Голикова была министром Минздравсоцразвития. А будучи председателем Счетной палаты отстаивала их применение, когда при Веронике Скворцовой начали вводиться клинико-статистические группы - КСГ.
© Доктор Питер
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