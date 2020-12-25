Из стандартов лечения онкологических пациентов исключили... лечение. Общественные организации пишут Мурашко

Минздрав опубликовал почти три десятка стандартов оказания помощи при онкологических и гематологических заболеваниях. Специалисты говорят, что они противоречат не только клиническим рекомендациям, но и смыслу медицинской помощи как таковой: вылечить пациента и побороться за качество его жизни. Эксперты обратились с открытым письмом к главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой остановить надвигающуюся беду.

На портале нормативно-правовой информации опубликованы проекты стандартов химиотерапии онкологических заболеваний лимфоидной и кроветворной тканей в системе ОМС на 2021 и последующие годы. Они испугали как врачей, так и пациентов. Шесть общественных организаций обратились с открытым письмом к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Они говорят, что эти стандарты «никоим образом не разрешают накопившихся противоречий в сфере регулирования медицинской помощи — напротив, делают их еще острее и ставят под удар сами основы лечения онкологических и гематологических больных».

Специалисты напоминают, что клинические рекомендации (протоколы лечения) разрабатываются профильными медицинскими сообществами, чтобы помочь врачам в принятии медицинских решений, а стандарты медицинской помощи разрабатываются на основе клинических рекомендаций и используются для расчета стоимости лечения. То есть стандарты не могут противоречить клиническим рекомендациям и должны учитывать все диагностические и лечебные опции, предусмотренные в рекомендациях. Но если опубликованные стандарты предназначены для медико-экономических расчетов с медицинскими учреждениями, то невключение в них того или иного препарата, исследования или протокола лечения на деле может обернуться недофинансированием лечения – значит, пациенты его не получат.

Как говорит Елена Грачева, член правления фонда AdVita, «в опубликованных к обсуждению стандартах оказания медицинской помощи онкологическим больным мы видим чудовищные дыры, выстриженные лихими ножницами экономистов. А так как вникать в медицинские нюансы они не могут, то режут, так сказать, широкими взмахами». Так, из стандартов исключены все назначения off-label («вне инструкции»), которые есть в клинических рекомендациях. В России до сих пор отсутствует юридическое определение термина «назначение off-label». По умолчанию оно подразумевает отсутствие упоминания конкретного заболевания, конкретной дозировки, конкретной возрастной или другой группы пациентов в инструкции к препарату. Но проблема в том, что инструкции к препарату составляются на основании клинических исследований фармкомпаний, а клинические рекомендации — на основании мирового врачебного опыта. И если конкретная фармкомпания не проводила клинические исследования своего препарата на беременных женщинах или новорожденных младенцах, их нет в инструкции. Но лечить их нужно, и все назначения формально превращаются в off-label, несмотря на то, что опираются на клинические рекомендации. Кроме детей, стариков и беременных женщин, под удар попадают все пациенты с резистентными формами, нуждающиеся во 2-3 линиях терапии. Если пациент не ответил на базовое лечение, продолжение терапии подбирается индивидуально, с учетом особенностей протекания болезни, и процент назначений off-label может достигать 100%.

Подробнее о проблемах с лекарствами off-label: Александр Хаджидис: Если следовать инструкциям к лекарствам, лечить детей будет нечем

В письме перечисляются и другие «пробелы» в документах:

В предложенных стандартах нередки ситуации, когда сама услуга – метод лечения, например, предусмотрена, но необходимых препаратов для ее выполнения нет.

Установленные стандартами коэффициенты частоты для диагностики и мониторинга состояния пациентов, особенно при лечении рецидивов, не совпадают с клиническими рекомендациями и не позволяют ни правильно диагностировать болезнь, ни отслеживать состояние пациента.

Почти во всех стандартах полностью проигнорирована вся сопроводительная терапия. Но если не бороться с анемией, тошнотой, рвотой, тромбоэмболическими осложнениями, болевым синдромом и другими тягостными симптомами и жизнеугрожающими состояниями, пациент может просто не дожить до конца химиотерапии.

«Безусловно, у врача сохраняется право назначить ту или иную терапию или исследование, основываясь на клинических рекомендациях. Но для того же назначения off-label, входящего в клинические рекомендации, но не входящего в стандарты, потребуются врачебная комиссия и объемный бумагооборот, что приведет к дополнительной нагрузке на медиков и потере драгоценного времени для пациентов», - пишут общественные организации, которые первыми приходят на помощь пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, когда государство не может помочь.

Они просят устранить возникшие противоречия между стандартами и клиническими рекомендациями, включить в стандарты лекарства из клинических рекомендаций, в том числе применяемых off-label. И привести проекты стандартов медицинской помощи в соответствие с клиническими рекомендациями по соответствующим заболеваниям в части объема, частоты предоставляемых медицинских услуг, перечня лекарственных препаратов.

Обращение к министру здравоохранения Михаилу Мурашко подписали организации: благотворительные фонды «АдВИТА», «Живой», «Защити жизнь», «Фонд борьбы с лейкемией», Энби и межрегиональная общественная организация «Содействие больным саркомой».

© Доктор Питер