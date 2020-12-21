Голикова пообещала, что Россия в новом году закроет потребность в дефицитных онкопрепаратах

РФ в 2021 году полностью закроет потребность в дефицитных препаратах от онкологических заболеваний, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра с производителями лекарств в Стрельне 25 декабря. По её словам, рабочая группа в феврале выявила дефицит по 26 препаратам, но к ноябрю были созданы запасы, и список сократился до 13 наименований.

"Минздрав России рассчитал потребность по дефицитным лекарственным препаратам и направил ее в Минпромторг России. В результате если ранее в оборот вводилось менее восьми миллионов упаковок препаратов, то рассчитанная потребность сейчас оценивается в 14 миллионов упаковок", — цитирует Голикову РИА Новости.

Как рассказала вице-премьер, исходя из этих цифр и запасов производители и закупщики представили свои планы по производству и импорту. На следующий год в гражданский оборот дополнительно поступят 6,5 миллиона упаковок, что «позволит полностью покрыть потребности».

«По части препаратов, которые ранее у нас не производились: с 2021 года планируется запуск двух отечественных препаратов. Например, ломустина и третиноина. Три препарата в России не производятся, поэтому, чтобы покрыть дефицит этих препаратов как можно быстрее, правительство приняло решение. Сейчас уже завезены онкаспар, мелфалан и готовится к ввозу третий препарат — прокарбазин», — уточнила вице-премьер.

Она также добавила, что порядок регистрации цен на дефицитные онкологические и другие препараты изменили, производители получили право перерегистрировать цену.

«Доктор Питер» накануне сообщал о том, что Фонд ОМС отказался оплачивать 6 дорогостоящих зарубежных препаратов для лечения рака молочной железы и остеопороза. С 2021 года фонд не будет финансировать закупку препаратов палбоциклиб, рибоциклиб, абемациклиб, паклитаксел+альбумин и атезолизумаб и деносумаб, так как они не входят в перечень жизненно необходимых лекарств.

Ранее Всероссийский союз пациентов заявил об остром дефиците 42 препаратов, который наблюдается в стране с августа. В ВСП считают, что на нехватку лекарств повлияла пандемия, в том числе повышенный спрос из-за лечения COVID-19.

Как писал «Доктор Питер», на дефицит лекарств для лечения рака у детей родители и пациентские организации жалуются с октября - тогда было опубликовано первое письмо, в котором говорилось о критической нехватке в стране 26 недорогих, но незаменимых препаратов. В конце ноября крупнейшие общественные организации опубликовали второе письмо правительству РФ, в котором назвали предпринятые им шаги по устранению дефицита лекарств полумерами. В декабре глава Минздрава Михали Мурашко заявил, что производители лекарств должны нести ответственность за создание дефицита на рынке. В ноябре ФАС служба впервые серьезно повысила стоимость двух дефицитных жизненно важных препаратов — противоопухолевого ломустина и иммунодепрессанта азатиоприна.