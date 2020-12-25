Впервые в России. Петербургские хирурги расширили 2-миллиметровую гортань младенцу весом 3,5 кг. Теперь он дышит сам

Уникальная операция, проведенная врачами СПбГПМУ, позволила малышу с рубцовым стенозом гортани избежать наложения трахеотстомы и начать полноценно дышать. Богдан родился в Нижнем Новгороде, появился на свет на 28-й неделе, весил всего 990 граммов и с первых минут жизни находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких. К 3 месяцам он весил 3,5 кг. Пациентам такого возраста и с таким весом подобные операции в России ещё не выполнялись.

«Когда всё-таки начал дышать самостоятельно – то дышал очень тяжело и шумно», – рассказала мама Богдана Юлия.

Симптомы были вызваны осложнением длительной ИВЛ – рубцовым стенозом гортани. Просвет дыхательных путей у мальчика сузился до двух миллиметров. Ребёнок страдал от гипоксии, не прибавлял в весе, а любое ОРВИ могло закончиться для него фатально, сообщают в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медуниверситете.

Специалисты поясняют: такое состояние было бы абсолютным показанием к наложению трахеостомы – дополнительного отверстия в трахее, которое позволяет дышать в обход стенозированного участка. Но в ходе телемедицинской консультации было принято решение перевести маленького пациента в СПбГПМУ. Специалисты Педиатрического университета применили инновационную методику лечения, которая позволила избежать постановки трахеостомы.

Ребёнку выполнили эндоскопическую ларингопластику с баллонной дилатацией. Хирург сначала надсек края рубцовой мембраны лазером, а затем расширил просвет гортани с помощью баллона до необходимого диаметра.

На момент операции ребёнку было 3 месяца, он весил 3,5 килограмма.

«Наша кафедра многие годы занимается разработкой методов восстановительной хирургии гортани. Но этот случай стал нашей новой ступенью – пациентам такого возраста и с таким весом подобные операции в России ещё не выполнялись», – сообщила хирург – оториноларинголог, доцент кафедры оториноларингологии СПбГПМУ Мария Захарова.

Она также отметила, что это вмешательство выполняется эндоскопически, без наружных разрезов. Поэтому у ребёнка не останется шрама.

«Особенность операции ещё и в том, что во время неё требуется остановка дыхания пациента. Экспозиция идёт порядка минуты с контролем сатурации. Поэтому огромное значение тут имеют согласованные действия хирурга и анестезиолога-реаниматолога. Любая неточность или несвоевременность наших действий может стоить жизни пациенту. Я не могу не отметить высокопрофессиональную работу анестезиологов – Ольги Мурашовой, Андрея Вагина, Евгения Гречко и наших медсестёр», – добавила Мария Захарова.

После операции Богдан быстро пошёл на поправку. Если раньше он питался через зонд и почти не прибавлял в весе, то теперь перешёл на обычный для его возраста режим кормления и уже прибавил полтора килограмма. Новый год и Рождество Юлия с малышом встретят уже дома, в Нижнем Новгороде.

В СПбГПМУ проводится около 80 ларинготрахеопластик в год, примерно половина из них – именно при рубцовых стенозах.

© Доктор Питер