Регионы до конца 2020 года получат 2 тысячи машин скорой помощи для медучреждений. Петербург в список не вошел

Минпромторг, согласно распоряжению Михаила Мишустина, обязан закупить и поставить 2 тысячи машин скорой помощи в села и малые города для первичного звена системы здравоохранения. Все машины должны быть поставлены в города и села до 31 декабря 2020 года. На них выделено 1,425 млрд рублей.

На поставку машин скорой помощи для медогранизаций выделено 1,425 млрд рублей – соответсвующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Минпромторгу поручено закупить легковые автомобили у двух российских производителей: АО «АвтоВАЗ» и ООО «Ульяновский автомобильный завод».

"Заключить государственные контракты на поставку автомобильного транспорта российского производства для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью до 50 тыс. человек"), - говорится в документе.

До 31 декабря 2020 года автомобили должны быть доставлены в регионы РФ. Больше всего машин получат Нижегородская область (182), Свердловская область (139), Республика Татарстан (88), Краснодарский край (76), Республика Дагестан (54). В Ленинградскую область доставят 8 машин. Без дополнительных скорых остались Петербург, Москва, Республика Калмыкия, Магаданская, Тверская, Тюменская области, и Чукотский автономный округ.

Машины поставляют для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 (их доставку в стационары), перевозки врачей для оказания медпомощи, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарств до жителей отдаленных районов.

О том, что правительство планирует закупить машины скорой помощи, стало известно 26 ноября на заседании правительства. О необходимости оперативной закупки автомобилей для регионов заявила Татьяна Голикова.

© Доктор Питер