Счетная палата: Бесплатного ЭКО ждут более 24 тысяч женщин, бывает, по полтора года

В России объемы выполняемых циклов ЭКО отстают от потребности в них. В этом году более 24 тысяч женщин находятся в листе ожидания, в некоторых регионах ждать очереди приходится по 12-18 месяцев. Такие данные в своем отчете представила Счетная палата РФ, отмечая, что за 9 месяцев этого года было выполнено только 66% запланированных на год циклов.

Счетная палата проверила эффективность расходования средств ОМС при проведении процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в стране в 2019 и в 2020 годах. И нашла недочеты, которые озвучила Минздраву и ФФОМС.

«Количество планируемых циклов ЭКО и объем соответствующего финансового обеспечения недостаточны. На 1 июля 2020 года в 76 регионах в листе ожидания находилось 24 767 пациентов. В отдельных субъектах РФ сроки ожидания ЭКО достигают 18 месяцев. Предложения медицинских организаций по объемам ЭКО превышают объемы, которые им распределяют комиссии по разработке территориальных программ ОМС. Это свидетельствует о неиспользовании имеющегося потенциала региональных систем здравоохранения при наличии потребности населения в медицинской помощи с применением ЭКО», – рассказала на коллегии по итогам проверки заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

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Больше всего женщин в листе ожидания к 1 июля СП РФ насчитала в Республике Татарстан – 3 775. Также в десятке худших по этому показателю перечислены Новосибирская и Челябинская области, Республика Башкортостан, Самарская, Кемеровская, Московская, Тюменская, Томская и замыкающая топ-10 Нижегородская область, где ждут ЭКО 670 женщин. Для сравнения, в Ленобласти в листе ожидания находились 142 жительницы. Петербурга в списке нет.

Как отмечают аудиторы, программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи не обязывает комиссии устанавливать в своих территориальных программах сроки ожидания ЭКО, из-за чего в разных регионах они могут варьироваться от одного месяца до полутора лет. Так, по срокам ожидания ЭКО в аутсайдерах Вологодская (там ждать приходится по 18 месяцев), Калужская (14), Республика Башкортостан (12), Самарская (12) и Кемеровская (12) области, Пермский край (10,9), Республика Крым (10,2), Чувашская Республика (10), Челябинская область (10) и Чеченская республика (9,9).

«Недостаточно урегулирован и механизм распределения объемов медпомощи между медицинскими организациями, что в результате приводит к непрозрачности работы комиссий по разработке терпрограмм ОМС», - считают аудиторы.

В этом году и те объемы, что запланированы, недовыполнены. По оперативным данным Фонда ОМС, из которого и финансируются программы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), за 9 месяцев 2020-го выполнено 47 629 циклов ЭКО - 66,2% от плана. Согласно отчету, в Петербурге за 9 месяцев этого года было выполнено 3 682 процедуры ЭКО – на 27,2% меньше, чем за такой же период 2019-го (5 059).

«Ряд показателей по проведению ЭКО в 2019 году был перевыполнен. Объем израсходованных средств составил 103,3 % (9 862,1 млн рублей) от предусмотренных базовой программой ОМС, выполнено 113,7 % (79 566) циклов ЭКО от плана. Доля женщин, вставших на учет по беременности после ЭКО, в целом по РФ составила 31,92 % – на 1,92 процентного пункта выше рекомендуемого Минздравом России и ФОМС показателя. Однако за 9 месяцев 2020 года выполнено только 86 % процедур ЭКО от аналогичного показателя прошлого года, что указывает на риски недостижения показателей по итогам года по НП «Демографии», - делают вывод в Счетной палате.

Кроме того, в отчете приводятся данные об эффективности ЭКО за 2019 год в разных регионах – сколько женщин после процедуры встали на учет по беременности и родили детей. Самая большая доля родов после процедуры экстракорпорального оплодотворения отмечена в Москве - 68,95% от количества выполненных процедур, на свет в результате ЭКО появились 4 780 детей. За столицей идет Краснодарский край – доля родов 52,78%, родились 1 244 детей. На третьем месте Петербург – 51,03%, 2 469 малышей.

По словам замминистра здравоохранения Евгения Камкина, Минздрав уже поручил регионам проанализировать сроки ожидания ЭКО после направления пациенток на лечение и учесть это при разработке местных программ госгарантий на 2021 год.

© Доктор Питер