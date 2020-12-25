Из аптек страны отзывается популярное средство от гриппа и ОРВИ

Производитель препарата «Простудокс» - российского аналога «Колдрекса» изымает из аптек три серии лекарства, используемого при гриппе и ОРВИ. Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Росздравнадзор сообщает, что из аптечных продаж необходимо изъять лекарственный препарат «Простудокс, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 5 г, пакетики однодозовые (10), пачки картонные» серий 1270819, 1500919, 1060719 производства ОАО «Синтез» (Россия).

То, что партии этих серий не соответствуют по показателю «описание», выявил производитель и принял решение отозвать из обращения «Простудокс». Росздравнадзор потребовал изъять из аптек и медицинских учреждений все три серии препарата, а от «Синтеза» - предоставить сведения об изъятии.

«Простудокс» - российский аналог популярного комбинированного препарата «Колдекс», в состав которого входит парацетамол, фенилэфрин и аскорбиновая кислота. Применяется для симптоматического лечения гриппа и ОРВИ. На российском рынке насчитывается с десяток препаратов с аналогичным действием.

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