 Антибиотики без рецепта больше не продадут. Не позволит закон о биологической безопасности

Нижняя палата российского парламента перед зимними каникулами решительно разобралась с судьбой закона о биологической безопасности, приняв его сразу во втором и окончательном, третьем чтении. Хотя за основу документ был принят ещё в январе. Свои поправки в законопроект внесла пандемия.

Большинство их них как раз и вызваны последним специфичным годом существования страны, деятельности госстуктур и системы здравоохранения в период пандемии. Документ призван обеспечить комплексный подход к биологической безопасности страны.

Для этого вводится понятийный аппарат, который сейчас в законодательстве отсутствует или содержится в разрозненных документах методического характера. К таким определениям, например, относятся «биологическая безопасность», «опасные биологические факторы», «биологический риск», «биологическая защита», «патогенные биологические агенты», «штамм», сообщает 25 декабря «Парламентская газета».

Кроме того, документ определяет полномочия в этой сфере федерального правительства и органов власти различных уровней. Важные положения посвящены работе государственной информационной системы — она поможет управлять биологическими рисками. В неё внесут сведения, которые будут предоставлять госорганы и находящиеся в их ведении организации. Эта норма вступит в силу с 1 января 2022 года. Также предусмотрено проведение фундаментальных и прикладных исследований в области биологической безопасности. Всё это должно обеспечить властям и ведомствам возможность быстро реагировать на возникновение биологической угрозы.

Для рядовых граждан принятие закона также имеет значение – бесконтрольной продажи некоторых лекарств в аптеках не будет. «Речь в документе идёт не только о защите населения от микробов и вирусов, но и от бесконтрольного применения лекарств, что делает человека нечувствительным к антибиотикам», - заявил зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Он добавил, что ещё ко второму чтению документа появилась поправка, согласно которой для борьбы с распространением болезней, вызываемых устойчивыми к лекарствам возбудителями, вводятся ограничения на продажу противоинфекционных препаратов. Сделать это пришлось, чтобы люди не могли бесконтрольно, без медицинских показаний такие лекарства принимать и тем самым вредить себе. Эта норма вступит в силу с 1 января 2022 года.

Кроме того, в документе прописали запрет использовать лекарства от инфекционных и паразитарных болезней животных без клинического подтверждения диагноза, а также продолжать их применение, если эффекта от лечения нет.

© Доктор Питер