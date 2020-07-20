Как выбрать полезные суши и не заказать их доставку мошенникам, объясняет Роспотребнадзор

Если готовить суши и роллы не "по правилам", то они могут стать, как причиной отравления, так и паразитарного заболевания. Неправильно приготовленный соевый соус может спровоцировать развитие гипертонии, заболевания почек и суставов. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать и хранить популярное блюдо юго-восточной кухни.

Суши и роллы когда-то изобрели китайские моряки, основные ингридиенты блюда - рыба и рис. Благодаря множеству входящих в них компонентов (в роллах всегда есть начинка), они богаты микроэлементами и витаминами: кальцием, магнием, калием, фосфором, йодом, витаминами группы А, В, К,С.

Чем они могут быть опасны?

Роспотребнадзор напоминает, что при неправильном приготовлении возникает риск отравления и гельминтозов. Кроме того, высокая концентрация соли в составе соевого соуса и соленой рыбы могут способствовать развитию гипертонии и заболеванию почек и суставов. Еще одна опасность: высокая концентрация йода может вызвать сбой в работе щитовидной железы и негативно повлиять на гормнональный фон. Рыба и морепродукты накапливают в себе токсины, при употреблении большого количества морепродуктов могут проявляться такие симптомы, как головные боли, слабость, тошнота.

Кому следует есть суши и роллы с осторожностью?

Потребление суши необходимо ограничить при наличии таких заболеваний, как сахарный диабет, гастрит, холецистит, панкреатит и патологии органов желудочно-кишечного тракта, острых инфекционных заболеваний.

Если вы заботитесь о фигуре, то внимательно смотрите на состав: некоторые ошибочно считают, что все суши калорийны и лишают себя любимого блюда. Но суши могут быть не вредны: например, в 100 граммах ролла «Калифорния» содержится всего 100 ккал. Другие варианты роллов могут быть гораздо более калорйными — от 100 до 400 ккал.

Как выбирать и хранить?

При покупке готовых суши и роллов в магазине, обратите внимание на условия хранения – они должны соответствовать тем, что указаны производителем на этикетке. Учитывайте все: сроки годности, температуру хранения, состояние упаковки (она должна быть герметичная, не вздутая, без следов подтеков). Эксперты советуют заказывать суши и роллы только в проверенных местах.

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"Выберите ближайший к вам ресторан, желательно тот, который находится в вашем районе. Прежде чем сделать заказ, позвоните по телефону ресторана, а не по указанному на сайте и уточните, делают ли они доставку продукции по заказу и правильный ли телефон указан на сайте доставки. Под видом реально существующего ресторана в интернете могут быть сайты-двойники, реализующие продукцию сомнительного качества и опасную для жизни и здоровья. В этом случае есть риск сделать заказ на доставку еды мошенникам", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Роллы и суши, купленные в магазине или приготовленные самостоятельно, должны храниться в холодильнике не более суток, а невскрытую упаковку необходимо использовать в течение указанного на этикетке срока годности.

© Доктор Питер