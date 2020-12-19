Вирусолог рассказал, что уровень антител после вакцинации от COVID-19 выше, чем после болезни

После вакцинации российским препаратом «Спутник V» уровень антител выше, чем у тех, кто приобрел иммунитет после болезни. Иммунитет люди приобретают и после перенесенной инфекции, и при помощи вакцинации. Важно, что в результате в обществе остается меньше «горючего материала», то есть людей, восприимчивых к вирусу, считают специалисты.

Об этом радио Sputnik рассказал вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко.

По его словам, этот показатель не является ключевым, поскольку даже предельно низкий титр антител или их полное отсутствие не означает, что человек может заболеть повторно.

«Даже при том, что после "переболевания" ниже титр антител, на предельно низком уровне или через какой-то период времени исчезают антитела, это еще не означает, что человек может заболеть. Потому что это острая вирусная инфекция, и вообще трудно найти пример, когда после острых вирусных инфекций люди остаются восприимчивы и переносят еще раз эту же самую инфекцию. Это означает, что иммунитет обязательно должен быть. Тем более, есть такой эффект как иммунологическая память – встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект», – сказал Александр Бутенко.

Вирусолог разъяснил, что приобретенный естественным способом иммунитет действует по такому же сценарию, что и после вакцинации. Главной его задачей является снижение в обществе «горючего материала» для болезни — людей, восприимчивых к вирусу.

«Люди приобретают иммунитет или в результате перенесенного инфицирования в любой форме: бессимптомной, легкой, средней тяжести, или с помощью вакцины ‒ механизм одинаковый. В результате просто будет ограничена популяция людей, которые чувствительны, восприимчивы и могут заболеть коронавирусом», – пояснил Александр Бутенко.

«Доктор Питер» сообщал о том, что по статистике в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек. По состоянию на четверг, 24 декабря, в стране выявили 29 935 новых случаев заражения.Общее количество инфицированных достигло 2 963 688. Всего с начала пандемии в стране умерли 53 096 пациентов.

7 декабря в России стартовала масштабная вакцинация препаратом «Спутник V», началась она и в Петербурге. Накануне Смольный отчитался о числе привитых от COVID-19 петербуржцах с начала массовой вакцинации и открытых прививочных пунктах.

По словам директора программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкла Райана, вакцина от нового коронавируса может не дать защиту сделавшему прививку человеку на всю жизнь. Однако он отметил, что вакцинация — важный инструмент в борьбе с пандемией.

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