Петербургские нейрохирурги спасли 32-летнюю пациентку от гигантской опухоли мозга

Беременной оренбурженке на сроке 30 недель стало плохо. На МРТ обнаружилась опухоль головного мозга. Ее доставили в НМИЦ им. Алмазова и срочно прооперировали. Врачам удалось сохранить функции всех затронутых патологическим процессом черепных нервов. Ребенка женщина потеряла.

Как рассказали в НМИЦ им. Алмазова, во время беременности, на сроке 30 недель, женщине резко стало плохо — появились слабость конечностей, затруднение речи и неясность сознания. Врачи по месту жительства выполнили МРТ и обнаружили опухоль головного мозга: вестибулярную шванному гигантских размеров (шваннома – вид невриномы, растущей из клеток, образующих миелиновую оболочку нервов).

Поскольку размер образования был большим (более 5 см) медики Оренбурга обратились за помощью к коллегам из Петербурга. В ходе телемедицинской консультации врачи приняли решение о необходимости транспортировки пациентки в Центр Алмазова. До операции оренбургским докторам предстояло срочно выполнить кесарево сечение и временно облегчающую состояние пациентки операцию (установку вентрикуло-перитонеального шунта), чтобы она смогла перенести дорогу в Петербург и дождаться операции по удалению опухоли. Ребенка спасти не удалось.

В Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова 32-летнюю жительницу Оренбурга срочно доставили бортом санавиации 20 декабря.

- Женщина к нам поступила в тяжелом состоянии, ходить самостоятельно не могла, плохо говорила. Сложность состояла в том, что шваннома достигла уже очень больших размеров сильно сдавливая жизненно важные отделы головного мозга. Это значительно затрудняло работу нам, хирургам, ведь задача состояла не только в том, чтобы полностью ее удалить, но и не повредить при этом прилежащие к опухоли структуры мозга. Обычно, больше всего в таких ситуациях страдает ствол головного мозга и черепные нервы», — рассказал научный руководитель нейрохирургического отделения № 6 Центра Алмазова д.м.н. Малик Тастанбеков.

21 декабря нейрохирурги Малик Тастанбеков и заведующий нейрохирургическим отделением № 6, к.м.н. Артем Пальцев успешно провели операцию: опухоль удалена полностью.

Сейчас пациентка переведена из реанимации в палату. Состояние стабилизировалось: она в сознании, разговаривает, сохранена функция лицевого нерва, а также функции всех остальных, затронутых патологическим процессом черепных нервов. Учитывая доброкачественную природу опухоли и ее полное удаление, врачи делают обнадеживающие прогнозы, в том числе на материнство в будущем.

© Доктор Питер