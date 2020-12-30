Болезни и травмы не отменяются даже в Новый год. На каникулах петербуржцев зовут на помощь - нужна донорская кровь

Городская станция переливания крови приглашает петербуржцев на январских каникулах сдать кровь для пациентов больниц. После праздников медучреждения особенно нуждаются в донорской крови – операции в стационарах не прекращаются, и созданных запасов может не хватить.

Доноров будут ждать на Городской станции переливания крови (Московский пр., 104) 3, 6 и 9 января с 9 до 13 часов.

«Болезням и травмам всё равно — праздник сейчас или будни. Поэтому, чтобы Новый год, такой чудесный семейный праздник, не был омрачен, мы каждый год принимаем доноров в новогодние каникулы и очень надеемся, что горожане откликнутся на наш призыв и придут сдать кровь», — говорит главный врач Городской станции переливания крови Татьяна Засухина.

Всех желающих помочь просят заранее ознакомиться с правилами подготовки к донации на сайте ГСПК, а также с актуальными данными донорского светофора –- запасы крови какой группы и резус-фактора требуется пополнить. Свежие данные светофора можно будет посмотреть за 2 дня до приема в группе учреждения ВКонтакте или на странице в Инстаграм. На вопросы потенциальных доноров специалисты станции ответят в социальных сетях и мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7905-251-13-92 (только текстовые сообщения).

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