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«Британец» «Спутнику» не страшен. Гинцбург заявил, что новый штамм коронавируса  для российской вакцины – не проблема

18:04, 24.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев

Вызвавший в Старом Свете нешуточный переполох «британский» штамм коронавируса не создаст проблем для первой в мире вакцины от COVID-19  «Спутник V». Это подтвердил Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи, разработавшего и производящего препарат.

&laquo;Британец&raquo; &laquo;Спутнику&raquo; не страшен.&nbsp;Гинцбург заявил, что новый штамм коронавируса&nbsp; для российской вакцины &ndash; не проблема
Фото: pixabay.com

 О том, что российская вакцина справится с новым вызовом, Гинцбург заявил на брифинге 24 декабря.  Он подчеркнул – российская  вакцина будет защищать от британского штамма COVID-19, так как данная мутация затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса.

«Да, безусловно, вакцина «Спутник V» будет защищать от этой мутации», - сказал он на брифинге.

Гинцбург добавил - препарат создает иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса, а мутация, найденная в Великобритании, изменяет только одну небольшую точку на его поверхности.

Также глава Центра им. Гамалеи сообщил о том, что 85% привитых вакциной «Спутник V» не имеют побочных эффектов.

«Восемьдесят пять процентов вакцинированных, вообще у них нет никаких побочных эффектов. Они переносят вакцинацию совершенно без всяких элементов дискомфорта. У 15% вакцинируемых фиксируется покраснение в месте инъекции, небольшая головная боль, которая проходит в течение суток, некоторый дискомфорт в мышцах», - сказал он на брифинге.

«Самая большая неприятность, которая может возникнуть, - повышение температуры до 38 градусов в течение двух суток. Она снимается таблеткой парацетамола», - добавил он.

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Напомним,  с 7 декабря в России началась массовая вакцинация препаратом  «Спутник V», стартовала она и в Петербурге. В первую очередь прививают представителей группы риска – врачей, педагогов, соцработников, сотрудников правопорядка. О британском штамме вируса объявили 14 декабря, с 19 декабря правительство Великобритании радикально усилило карантинные меры, после чего страны Европы и Россия прекратили авиасообщение с островным государством.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни

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