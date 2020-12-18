«Британец» «Спутнику» не страшен. Гинцбург заявил, что новый штамм коронавируса  для российской вакцины – не проблема

Вызвавший в Старом Свете нешуточный переполох «британский» штамм коронавируса не создаст проблем для первой в мире вакцины от COVID-19 «Спутник V». Это подтвердил Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи, разработавшего и производящего препарат.

О том, что российская вакцина справится с новым вызовом, Гинцбург заявил на брифинге 24 декабря. Он подчеркнул – российская вакцина будет защищать от британского штамма COVID-19, так как данная мутация затрагивает лишь небольшую точку на поверхности белка вируса.

«Да, безусловно, вакцина «Спутник V» будет защищать от этой мутации», - сказал он на брифинге.

Гинцбург добавил - препарат создает иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса, а мутация, найденная в Великобритании, изменяет только одну небольшую точку на его поверхности.

Также глава Центра им. Гамалеи сообщил о том, что 85% привитых вакциной «Спутник V» не имеют побочных эффектов.

«Восемьдесят пять процентов вакцинированных, вообще у них нет никаких побочных эффектов. Они переносят вакцинацию совершенно без всяких элементов дискомфорта. У 15% вакцинируемых фиксируется покраснение в месте инъекции, небольшая головная боль, которая проходит в течение суток, некоторый дискомфорт в мышцах», - сказал он на брифинге.

«Самая большая неприятность, которая может возникнуть, - повышение температуры до 38 градусов в течение двух суток. Она снимается таблеткой парацетамола», - добавил он.

Напомним, с 7 декабря в России началась массовая вакцинация препаратом «Спутник V», стартовала она и в Петербурге. В первую очередь прививают представителей группы риска – врачей, педагогов, соцработников, сотрудников правопорядка. О британском штамме вируса объявили 14 декабря, с 19 декабря правительство Великобритании радикально усилило карантинные меры, после чего страны Европы и Россия прекратили авиасообщение с островным государством.

© Доктор Питер