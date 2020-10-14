ФМБА  пообещало зарегистрировать препарат против коронавируса в следующем году

Лекарство по заявлениям разработчиков будет способно предотвратить или смягчить так называемый цитокиновый шторм – смертельно опасную воспалительную реакцию в организме, приводящую к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма.

О том , что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России планирует завершить разработку и в 2021 году зарегистрировать препарат "Лейтрагин", рассказал заместитель директора Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России Игорь Помыткин.

"В 2021 году мы точно ожидаем. Это подготовка к регистрации и регистрация", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной последним российским достижениям в области технологий борьбы с вирусами.

«Доктор Питер» сообщал о том, что в начале августа текущего года Научный центр ФМБА запатентовал препарат «Лейтрагин» для лечения вирусной пневмонии и профилактики «цитокинового шторма» - тяжелого осложнения COVID-19. Патенты получили семь специалистов, среди которых и глава ведомства Вероника Скворцова.

«Уникальность разработки состоит в том, что она не повторяет зарубежный опыт. Зарегистрированный препарат содержит гексапептид формулы H-Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg-OH или его фармацевтически приемлемую соль. Это первый и единственный в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, используемый в практической медицине. Это же вещество также содержится в «Даларгине», которое ранее было зарегистрировано как лекарство для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза», - сообщали тогда создатели. Препарат тогда находился на третьей, завершающей стадии испытаний.

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