Реформа: Сколько денег перетечет из терфондов в Москву на зарплаты сотрудников ФФОМС

ФФОМС подготовил проект постановления правительства, в котором увеличивается его штат сотрудников и фонд заработной платы - он будет изъят из территориальных фондов ОМС. Чего и следовало ожидать после принятия поправок в законодательство, названными реформой системы ОМС.

Напомним, подписанный недавно президентом РФ закон о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС) внес изменения, которые выводят федеральные клиники из-под контроля страховых медицинских организаций – они будут теперь финансироваться напрямую ФФОМС при оказании медицинской помощи, входящей в базовую программу ОМС. То есть, как сказано в проекте постановления правительства РФ, теперь фонд наделен «полномочиями страховщика в части организации оказания и оплаты специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам федеральными медицинскими организациями в условиях дневного и круглосуточного стационара в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования». В России сегодня 600 медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

И в связи с этими новыми полномочиями (заключение договоров на реализацию базовой программы с федеральными медицинскими организациями, приемке и оплате реестров счетов от них, контроль качества помощи, оказываемой федеральными клиниками, защиту прав застрахованных, работа с экспертами качества медицинской помощи, ведение персонифицированного учета медицинской помощи и другие) увеличивается численность работников ФФОМС на 127 человек.

Так фонд обосновывает необходимость в увеличении финансирования для себя: "совокупная доля расходов территориальных фондов и страховых медицинских организаций на ведение дел по обязательному медицинскому страхованию составляет порядка 1,7% от стоимости программы ОМС, из которых около 70% приходится на оплату труда работников указанных организаций (около 1,2% от стоимости программы ОМС). При этом дополнительный фонд оплаты труда Федерального фонда планируется увеличить менее чем на 0,2% от объема финансового обеспечения медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями". И эти деньги уже заложены в бюджет ФФОМС.

Согласно проекту постановления, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, штатная численность персонала фонда увеличивается с 290 до 417 человек, а ежеквартальный фонд оплаты труда - с 45,6 млн рублей до 105,6 млн рублей.

Это значит, что 127 сотрудникам на зарплату дополнительно потребуется 60 млн рублей в квартал, это 240 млн в год, то есть 1 889 763,78 руб в год на одного человека, или 157 480,32 в месяц.

Как сообщили "Доктору Питеру" страховщики, в СМО, которые до сих выполняли функции, перешедшие к ФФОМС, зарплата минимум вдвое меньше. Не сказано в постановлении, в какую сумму обойдется фонду, читай - системе здравоохранения, найм экспертов, которые будут проверять медицинскую документацию для контроля качества оказанной медпомощи.

Как ранее сообщал Минздрав, на страховое сопровождение пациентов федеральных медцентров заложено 450 млн рублей в 2021 году плюс из федерального бюджета – еще 1,8 млрд рублей на создание государственной информационной системы ОМС. Медицинская помощь в рамках базовой программы ОМС в федеральных клиниках будет оплачиваться из того же кошелька – средств фонда ОМС, но в бюджете фонда эти деньги будут обособленными. По расчетам ФФОМС в 2021 году сумма составит, 119,4 млрд рублей, эти средства перенесут из терпрограмм субъектов Федерации.

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