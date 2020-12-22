Аналитики посчитали, сколько могут зарабатывать в пандемию провизоры аптек в разных городах РФ

В связи с пандемией нагрузка на аптеки выросла многократно, это отразилось на зарплатах. Так, провизор-технолог с опытом работы от 3 лет и навыками аудита технологической документации зарабатывает в Москве до 100 тысяч рублей, в Петербурге — до 80 тысяч рублей, во Владивостоке — до 75. SuperJob опубликовал результаты исследований по заработным платам провизоров-технологов аптек в 30 городах страны.

Сервис по поиску работы SuperJob в декабре 2020 года изучил предложения работодателей на вакансию «провизор-технолог аптеки». По результатам исследования, в Петербурге провизор может зарабатывать от 37 тысяч до 80 тысяч рублей, средняя зарплата по городу - 57 тысяч рублей. В Москве - от 45 тысяч до 100 тысяч рублей, средняя зарплата в столице - 70 тысяч рублей.

Всего зарплатный диапазон можно разбить на 4 категории:

Самая первая, "базовая", включает в себя следующие требования: высшее образование (медицинское/химико-технологическое/фармацевтическое), наличие действующего сертификата провизора-технолога, знание нормативных требований по вопросам ведения фармацевтического производства, а также знание правил хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Возможное пожелание: опыт работы в аптеке/на фармацевтическом производстве. При таком раскладе в Петербурге работник будет получать от 37 до 42 тысяч рублей, в Москве - от 45 до 50.

Вторая категория требует навыков разработки технологической документации, плюс опыт работы провизором-технологом от 1 года. Тогда в Петербурге можно будет зарабатывать от 42 до 50 тысяч рублей, а в столице - от 50 до 60.

Чтобы получать от 50 до 65 тысяч рублей в Петербурге и от 60 до 80 в Москве, необходим опыт аудита технологической документации и опыт работы провизором-технологом от 2 лет. Возможное пожелание: наличие сертификата «Фармацевтическая технология».

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Самая высокая заработная плата (Петербург - 65-80 тысяч рублей, Москва - 80-100 тысяч) будет, если работник ко всем прочим требованиям уже отработал по специальности минимум 3 года.

Помимо Москвы и Петербурга, больше остальных провизоры-технологи будут получать во Владивостоке (от 35 до 75 тысяч рублей), Сочи (33-70 тысяч) и Хабаровске (32-72 тысячи). Самые маленькие зарплаты в Волгограде ( от 22 до 52 тысяч рублей), Астрахани (22-50 тысяч рублей) и Оренбурге (20-45 тысяч).

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