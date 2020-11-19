Немецкие ученые выявили, что обычное лекарство помогает лечить рак мозга

Оно может индуцировать гибель клеток в культуре глиобластомы — смертельно опасной и неизлечимой формы опухоли головного мозга, плохо реагирующей на обычную химиотерапию. О неожиданном средстве против рака сообщается в статье, опубликованной в журнале Autophagy.

Кратко о ней рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress, сообщает «Лента.ру». В статье говорится о том, что таким препаратом является широко распространённое лекарство от диареи лоперамид. К таким выводам пришли ученые Университета Гете во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Исследователи выяснили, что в некоторых типах опухолевых клеток лоперамид вызывает стрессовую реакцию в эндоплазматическом ретикулуме, который отвечает за ключевые этапы синтеза белка. Стресс разрушает ретикулум с последующей деградацией и самоуничтожением (автофагией) злокачественных клеток. В нормальных клетках аутофагия способствует разрушению поврежденных компонентов, однако в дефектных она может вызывать необратимые процессы, ведущие к гибели.

Лоперамид способствует повышенной активности фактора транскрипции ATF4, который, в свою очередь, вызывает аутофагию. Если заблокировать ATF4, то от лоперамида в культуре погибнет гораздо меньше опухолевых клеток.

Сам лоперамид безопасен для здоровых тканей. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить способ доставки препарата в мозг через гематоэнцефалический барьер, добавлено в статье.

"Доктор Питер" сообщал о том, что российские онкологи верят, что с некоторыми видами онкозаболеваний можно бороться с помощью вирусов, в том числе коронавируса. По словам руководителя НМИЦ радиологии Андрея Карпина, российских онкологов также волнует вопрос, способен ли коронавирус увеличить риск рецидива рака у пациентов, находящихся в стадии ремиссии. Пока ответа на него нет.

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