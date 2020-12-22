Ученые посчитали, сколько жизней могло бы спасти тотальное ношение масок

Во что обходится миру публичное поведение ковид-диссидентов, отказывающихся носить маски в период пандемии, решили посчитать ученые Эдинбургского университета в Шотландии. Исследователи предсказали число тех, кто умрет из-за COVID-19 в течение нескольких следующих месяцев из-за несоблюдения всеобщего масочного режима.

Результаты их работы опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Исследователи выяснили, что маски для лица снижают риск распространения коронавируса через крупные капли на 99,9 процента.

Специалисты выяснили, что на человека, стоящего рядом с кашляющем инфицированным, попадет в десять тысяч раз больше капель, чем в случае, если бы инфицированный носил маску и стоял даже в 50 сантиметрах от него. При этом крупные капли считаются основным фактором передачи SARS-CoV-2. Более мелкие капли диаметром 20-30 микрон способны оставаться в воздухе длительное время.

Исследователи сфокусировали свое внимание на аэрозольные частицы диаметром 170 микрон, что примерно в 2-4 раза больше толщины человеческого волоса. Оказалось, что риск передачи вируса уменьшается на порядок, если кашляющий или чихающий человек носит маску.

По подсчетам, если бы люди не отказывались от всеобщего ношения масок, то в мире это могло бы спасти 400 тысяч жизней в течение следующих четырех месяцев. Для Великобритании, где выявлен новый штамм коронавируса, они определили число спасённых жизней в 55 тысяч.

«Однако применяемые нами методики в основном обнаруживают капли большего (неаэрозольного) размера. Если позже выяснится, что передача аэрозоля является значительным фактором распространения инфекции, наши результаты могут переоценить эффективность маскировки лица», - добавили исследователи.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в стране жестких карантинных мер. После этого страны ЕСи Россия прервали авиасообщение с Альбионом.

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