Хирурги извлекли из сердца молодого пациента два обломка иглы

Хирурги извлекли из сердца молодого пациента два обломка иглы10:22, 23.12.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Уникальную операцию пришлось выполнять врачам Амурской областной клинической больницы после того, как острый предмет случайно оказался в кровати молодого мужчины.
Как сообщает пресс-служба медучреждения, такая помощь понадобилась 25-летнему жителю, который поступил в стационар с жалобами на боль в области сердца.
«Из рассказа пациента стало ясно, что он напоролся на иглу, которая случайно оказалась в постели», - говорится в сообщении.
Мужчину срочно обследовали в приемном отделении больницы, уточняется, что один из обломков иглы уже находился в перикарде, а в сердечной сумке была кровь, жизнь пациента была под угрозой. Бригада врачей хирургов, дежуривших в тот день, экстренно провела операцию.
Читайте также: В петербургской больнице спасли пациента с расслоением всей аорты
«Обнаружить фрагменты иглы в сердце было чрезвычайно сложно. Однако, благодаря слаженной командной работе, врачи с задачей справились. Оба фрагмента в ходе операции были извлечены. Пациент спустя неделю был выписан, его здоровью ничего не угрожает», - рассказали подробности в больнице.
Медики отмечают, что такие операции в практике хирургов - большая редкость.
© Доктор Питер
Ещё нет комментариев