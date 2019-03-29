Хирурги извлекли из сердца молодого пациента два обломка иглы

Уникальную операцию пришлось выполнять врачам Амурской областной клинической больницы после того, как острый предмет случайно оказался в кровати молодого мужчины.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, такая помощь понадобилась 25-летнему жителю, который поступил в стационар с жалобами на боль в области сердца.

«Из рассказа пациента стало ясно, что он напоролся на иглу, которая случайно оказалась в постели», - говорится в сообщении.

Мужчину срочно обследовали в приемном отделении больницы, уточняется, что один из обломков иглы уже находился в перикарде, а в сердечной сумке была кровь, жизнь пациента была под угрозой. Бригада врачей хирургов, дежуривших в тот день, экстренно провела операцию.

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«Обнаружить фрагменты иглы в сердце было чрезвычайно сложно. Однако, благодаря слаженной командной работе, врачи с задачей справились. Оба фрагмента в ходе операции были извлечены. Пациент спустя неделю был выписан, его здоровью ничего не угрожает», - рассказали подробности в больнице.

Медики отмечают, что такие операции в практике хирургов - большая редкость.

© Доктор Питер