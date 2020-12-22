Онищенко оценил опасность нового "британского" штамма коронавируса

Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса — это очередная мутация, из-за которой вирус, возможно, будет распространяться интенсивнее, но это не влияет на его агрессивность.

Таким образом оценил агрессивность нового штамма коронавируса в беседе с RT бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Это не новый штамм, это тот же самый штамм, но он мутировал и стал более контагиозным. Кстати, он не первый раз мутирует в этом направлении. Когда всё ещё гнездилось в Китае, в провинции Хубэй, в городе Ухани, тогда был сделан первый шаг этого коронавируса, когда он стал более контагиозным, то есть он стал более интенсивно и агрессивно распространяться среди людей", — сказал Онищенко.

Как считает бывший глава Роспотребнадзора, мутация коронавируса не повлияет на его агрессивность.

"Поэтому сегодня он, наверное, будет распространяться более интенсивно, но при этом не будет меняться его агрессивность, с точки зрения изменения, что он более тяжело будет переноситься нашим населением, которое попадет под его воздействие",— объяснил Онищенко.

«Доктор Питер» писал о том что, в России всего обнаружили 1424 мутации коронавируса, но британского штамма среди них нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если говорить об этом варианте, то этот вирус характеризуется мутациями так называемого спайкового белка – это белок шипов вируса, который ответственен за присоединение вируса к клетке восприимчивого организма», - сказала она.



Напомним, из-за нового штамма коронавируса многие страны, включая Россию, приостановили авиасообщение с Великобританией.