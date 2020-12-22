Провожали в последний путь коллегу: Колонна из десятка скорых с "мигалками" и сиренами проехала по Сочи

В социальных сетях появилось видео о том, как колонна из десятка машин скорой помощи, включив сирены и "мигалки", проехали по дорогам села Верхний Юрт в Сочи, изрядно перепугав местных жителей. Официальной версии произошедшего пока нет, предполагаемая - так медработники провожали в последний путь умершего водителя одной из скорых.

«Какое безумие сейчас творится в селе Верхний Юрт Хостинского района Сочи. С десяток карет скорой помощи с мигалками проехали в село, серьезно напугав жителей!», - говорится в описании к видео в паблике «ЧП Сочи» в соцсети «ВКонтакте».

На видео можно насчитать 10 машин скорой. Сколько их было всего, и зачем они колонной проезжали друг за другом, на всю мощность включив сирены - пока неизвестно. Как считают местные жители, так медработники провожали в последний путь умершего коллегу, водителя, работавшего на одной из скорых.

Как сообщают местные СМИ, ситуацию прокомментировало министерство здравоохранения Краснодарского края.

«По факту опубликованного в социальных семях видео, на котором машины скорой медицинской помощи следуют по горной дороге, министерством здравоохранения Краснодарского края начата служебная проверка», — сообщили в ведомстве.

© Доктор Питер