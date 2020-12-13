«Не провоцируйте их»: Главный нарколог Минздрава попросил не дарить алкоголь врачам

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн попросил россиян не дарить алкоголь врачам в качестве благодарности. "Не провоцируйте их, потому что потом не у кого будет лечиться. Они и так сейчас очень заняты", - аргументировал он.

Евгений Брюн попросил больше не дарить алкоголь врачам - многие медработники, по его мнению, находятся в группе риска и в дальнейшем могут стать алкоголиками.

«Алкоголь продолжают дарить, и самое ужасное, что дарят его врачам, и несчастные врачи потом начинают его передаривать в лучше случае, а в худшем случае - среди врачей тоже есть группы риска. И вот тоже хотелось бы обратиться к нашим гражданам дорогим: не дарите алкоголь врачам! Не провоцируйте их, потому что потом не у кого будет лечиться. Они и так сейчас очень заняты», - сказал он во время прямого эфира в ТАСС при поддержке АНО «Национальные приоритеты», посвященного вопросам борьбы с потреблением алкоголя в РФ в рамках нацпроекта «Демография».

Помимо этого, Евгений Брюн призвал россиян в течение предстоящих новогодних праздников не злоупотреблять алкоголем и больше двигаться.

«Больше движения, эти каникулы нам даны для экшна, для движения, для новых впечатлений». Также он посоветовал сходить в музеи (если они будут открыты), чтобы "наполнить душу".