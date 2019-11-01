Какие прививки нужны именно вам: Умное приложение составит план вакцинации, учитывая город, работу и даже хобби

Нацимбио (Национальная иммунобиологическая компания) выпустила мобильное приложение о прививках - после скачивания оно составит индивидуальный календарь прививок, будет уведомлять о сроках вакцинации, подберет прививки для тех, кто собрался в путешествие в другую страну. Также в нём можно задать вопрос специалисту и ознакомиться с полезными статьями о вакцинации.

НПО «Микроген» (находится под управлением холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех), запустило мобильное приложение «Прививки». Алгоритм учитывает индивидуальную историю вакцинации, образ жизни пользователя и составляет личный план на основе Национального календаря профилактических прививок и Календаря по эпидемическим показаниям РФ.

В приложении нужно рассказать о себе: указать пол, дату рождения, группы риска, сферу деятельности (для некоторых профессий есть специальные вакцины), регион проживания (для информирования о локальных эпидемиях) и хобби (например, если вы охотник или рыбак, то вам понадобится прививка от клещевого энцефалита). Далее нужно указать, какие прививки уже были сделаны (против тубелкулеза, дифтерии, коклюша, гепатита В и т.д.). Приложение, учитывая все данные, составит индивидуальный план вакцинации, опираясь на национальный календарь прививок, эпидемиологическую ситуацию, а также подберет особые вакцины, например, против ВПЧ (вируса папилломы человека).

Еще одна очень важная функция - вы можете выбрать страну, которую планируете посетить, а приложение даст всю необходимую информацию о климате и эпидемиологической ситуации в ней. Так, если выбрать Египет, календарь в список необходимых привывок добавит: против брюшного тифа, гепатита А, дифтерии, кори, краснухи, столбняка.

Так выглядит часть главного "экрана" в приложении:

В календаре также есть такие полезные блоки, как список заболеваний, частые вопросы, спросите специалиста, юридическая информация. На главном экране будут высвечиваться индивидуальные рекомендации о прививках и различные полезные статьи о вакцинации.

«В России, как и во всем мире, остро стоит проблема отказа от вакцинации, которую необходимо решать с помощью просвещения. В мобильном приложении «Прививки» мы постарались собрать всю необходимую информацию о вакцинации в удобном и современном формате для того, чтобы пользователь смог без труда найти ответы на возникающие вопросы, – рассказал генеральный директор холдинга «Нацимбио» Андрей Загорский. – Контент в приложении основан на принципах доказательной медицины и при этом представлен доступным и понятным языком».

Приложение бесплатное и уже доступно для скачивания для Android и iOS.

© Доктор Питер