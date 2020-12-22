Праздник с двойным эффектом. Врач объяснил пользу живой елки в доме

Новогоднее дерево в квартире не только поднимет настроение, но и может быть полезно из лечебных соображений, считают пульмонологи. Хотя значительная часть соотечественников предпочитает украшать игрушками и гирляндами «пластиковые ёршики».

Как живая новогодняя елка в доме отразится на настроении и здоровье рассказал радио Sputnik врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

«Эфирные масла хвои, сосновая и еловая живица обладают мощным бактерицидным эффектом, поэтому в принципе ель никогда не плесневеет. Скипидар, который выделяется из живицы, под воздействием температуры формирует озон – а это мощный окислитель, этим объясняется бактерицидный эффект хвойных лесов и эфирных масел хвойных деревьев», – рассказал врач.

Пульмонолог добавил, что обеззараживающее действие новогоднего дерева может длиться целый месяц. «Эфирные масла, живица медленно выходят. Поэтому в течение месяца ель будет защищать дом от болезнетворных микробов, от вирусов в частности. Озон обеззараживает», – пояснил врач-пульмонолог.

Напомнил, «Доктор Питер» сообщал о том, что аллергологи советуют своим пациентам покупать только живую елку, поскольку на искусственной может быть много пыли и микроскопических клещей. Кроме того, в теплой комнате искусственные елки могут выделять различные хлорсодержащие вещества, которые раздражают слизистую, провоцируют першение в горле, кашель, заложенность носа, зуд и покраснения глаз. Аллергия может быть и на настоящие деревья, но она встречается редко, так как елки не цветут зимой.

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