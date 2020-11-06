ОНФ проводит опрос среди медиков о нарушениях при начислении «коронавирусных» выплат. Результаты сообщат Путину

Общероссийский народный фронт (ОНФ) опрашивает медработников по всей стране о получении «коронавирусных» выплат - такое поручение президент дал организации в декабре этого года. Медработник указывает должность, какой вид помощи оказывает и, самое главное, получил ли он выплату. Результаты опроса обещают довести до главы государства.

«Цель настоящего опроса- проверить, обеспечены ли все работники, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией COVID-19, соответствующими выплатами, и соответствует ли размер полученной выплаты установленным нормативам», - сообщается на официальном сайте ОНФ. Пройти опрос можно до 26 декабря.

Приступая к опросу, медработник должен указать свою должность (врач, средний/младший медперсонал, фельдшер, медработник с высшим немедецинским образованием, водитель машины выездной бригады скорой помощи или член санавиации), затем участник отвечает, оказывал ли он в ноябре 2020 года медпомощь пациентам с COVID-19 или контактировал с ними при исполнении должностных обязанностей.

Следующий вопрос - какой вид медпомощи был оказан (паллиативная, скорая, специализированная и т.д.), потом нужно ответить, знает ли медработник о новом порядке социальных выплат за оказание медпомощи в ноябре текущего года. И последний вопрос - получил ли участник опроса выплату или только ожидает ее. По желанию можно оставить информацию об организации, в которой он работает (адрес или наименование).

«С ноября 2020 года (...) выплата будет назначаться за количество отработанных смен с больными коронавирусной инфекцией, характера оказываемой помощи (скорая, специализированная) и должности (например, врач или средний медицинский работник). На выплату также смогут претендовать медицинские работники с высшим немедицинским образованием, сотрудники патанатомических отделений и некоторые другие категории работников, участвующих в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией», - напоминают участникам опроса перед его началом.

О проблемах с выплатами также можно сообщить по телефону 25-18-24, электронной почте или в официальной группе организации «ВКонтакте». Активисты проводят опрос по поручению президента РФ Владимира Путина. После результаты будут доложены главе государства.

© Доктор Питер