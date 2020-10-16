Британский мутант. Почему новый вариант коронавируса так напугал Европу, объясняет профессор Сколтеха

Вслед за Европой Россия закрыла авиасообщение с Великобританией, в которой появился новый вариант коронавируса с беспрецедентным набором мутаций. Насколько опасен для человечества «британский мутант», выяснил «Доктор Питер».

17 мутаций

Известно, что новый вариант вируса был впервые обнаружен в Англии в сентябре. Сейчас, к середине декабря, он составляет более 60% выявляемых SARS-CoV-2 у зараженных - за последний месяц этот вариант быстро распространился и стал доминирующим в Лондоне и на юго-востоке Великобритании. Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил 20 декабря, что этот вариант вируса «вышел из-под контроля».

Не случайно о «новом вирусе» официально заявили накануне рождественских каникул, когда люди начинают ходить друг к другу в гости. Видимо, опасаясь повторения израильского сценария, когда после сентябрьских новогодних праздников страну накрыла третья волна эпидемии, британские власти приняли решение о масштабном локдауне, закрыв в домах более 16 миллионов человек.

Что сегодня известно о «новом варианте» SARS-CoV-2 из Англии, «Доктору Питеру» рассказал молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов:

- Похоже, что новый вариант коронавируса быстрее распространяется в человеческой популяции, чем те вирусы, которые существовали раньше. Сам по себе факт более быстрого распространения не говорит о том, что он вызывает более тяжелое заболевание. Может быть и совершенно обратный вариант. Например, можно представить, что люди, зараженные таким вирусом, болеют относительно легче, без тяжелых симптомов, и поэтому имеют возможность заразить большее число людей, перенося болезнь «на ногах». Возможно также, что новый вариант способен к более эффективной передаче от одного человека к другому. А может быть, это все случайно. Поэтому на сегодняшний день делать какие-то четкие выводы просто рано.

С другой стороны, отмечает ученый, интересно, что этот новый вариант отличается от других многочисленных вариантов вируса, которые уже известны науке.

- В принципе, новые варианты короновируса возникают постоянно и многие из них «отвоевывают свою нишу», становятся постоянными. SARS-CoV-2 - первый вирус который распространяется в человеческой популяции в эпоху повсеместно применяемых геномных технологий и возникновение таких генетических вариантов легко документируется. Затем возникают варианты вариантов и так далее, это все можно проследить почти в реальном времени, и это используется для эпидемиологического мониторинга распространения вируса, за этим внимательно следят, выстраивая генеалогию накапливающихся со временем изменений в геноме вируса. Так вот, этот конкретный вариант каким-то удивительным образом имеет сразу 17 мутаций, как будто бы возникших ниоткуда. Промежуточных вариантов с 16, 15 и т.д. мутациями не обнаружено. Возможно, такой вариант возник в результате эволюции вируса внутри одного из зараженных людей, то есть комбинация из 17 мутаций возникла во время длительного процесса инфицирования. Некоторое опасение вызывает то, что примерно половина из этих мутаций находится в белке шипа, который ответственен не только за красивый вид этого вируса, заложенный в название «шип короны», но и за присоединение к рецепторам наших клеток, которые необходимы для инфицирования. В частности, одна из мутаций приводит к изменению белка таким образом, что он способен лучше взаимодействовать с клетками человека в лабораторных условиях. Но у него есть и другая мутация, которая, якобы, наоборот, ухудшает эффективность заражения. В общем, говорить что-то определенное пока рано.

Плазма не причина

В качестве гипотезы, объясняющей появление нового варианта вируса, называют адаптивную молекулярную эволюцию. Некоторые исследователи полагают, что вирус закрепил свои мутации под влиянием использования лечебной плазмы с высоким содержанием антител у пациентов с хроническим течением COVID-19. Но по словам профессора Северинова, плазма не настолько широко применялась, чтобы рассматривать эту версию всерьез.

Тем временем, ВОЗ уже призвала своих европейских членов «усилить геномный контроль» из-за нового варианта коронавируса. За пределами Великобритании несколько случаев были зарегистрированы в Дании, а также один случай в Нидерландах и один в Австралии. Минздрав Италии также сообщил, что в стране зафиксировали мутировавший вариант SARS-CoV-2.

В российском Роспотребнадзоре говорят, что держат ситуацию на контроле.

«Мутации ожидаемы для вирусов и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов, - заявили в ведомстве. - Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но детальные эффекты этих мутаций еще предстоит полностью определить. Во всех субъектах Российской Федерации организован регулярный отбор материала от пациентов с COVID-19. Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, имеющий большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов».

- За годовую истории эпидемии уже было несколько похожих историй, - говорит Константин Северинов. - Был, к примеру, «испанский вариант», про который говорили, что он страшно опасный, потому что он быстро распространился по всей Испании. Сейчас про него уже ничего не говорят, и процесс эпидемии идет своим ходом. Вполне возможно с «британским вариантом» будет тоже самое. В условиях, когда массовое вакцинирование еще нигде не началось, подавляющее большинство населения земного шара еще не болело COVID-19. Поэтому серьезных причин меняться у вируса нет, у него и без того достаточно места развернуться, поэтому многочисленные варианты не сильно конкурируют друг с другом за «субстрат», то есть людей.

Ирина Фигурина

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